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    Erken seçim çağrısı, iş dünyasını ikiye böldü

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'de erken genel seçim yapılsın çağrısı iş dünyasını ikiye böldü. TÜSİAD, erken seçimi doğru bulmadığını açıklarken İstanbul Sanayi Odası da buna hazırlıklı olduklarını söyledi.

    Cumhurbaşkanlığı Sarayı - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
    © AA /
    Cumhurbaşkanlığı'ndan erken seçime yeşil ışık
    Dünya gazetesinin aktardığına göre İş dünyasının gündemi de erken seçim açıklamalarıydı. İstanbul Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran bu tip dönemlerde gelişmelerin çok hızlı olduğunu belirterek, Türkiye iş dünyasının bunlara hazırlıklı olduğunu görüşünü dile getirdi. Avrupa’daki bir ülkenin 30 yıllık gündeminin Türkiye’de 1 haftada yaşanabildiğini anlatan Dalgakıran, erken seçim olması halinde de insanların işlerine devam edeceğini kaydetti.

    'İYİ BİR KARAR OLABİLİR'

    Bir iş dünyası temsilcisi de erken seçimin iyi bir karar olabileceğini kaydetti. İş dünyasındaki seçim rallisinin bitmek üzere olduğunu söyleyen temsilci, siyasi seçimlerin de yapılmasıyla birlikte 5 yıl boyunca rahat bir şekilde ekonomiye odaklanılabileceğini ifade etti.

    Nihat Zeybekci
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Zeybekci'den erken seçim yorumu: Ekonomik anlamda olumlu bir adım
    'EKONOMİ, BELİRSİZLİKLERİ KALDIRMA'

    Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da erken seçim çağrısının siyasiler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin AK Parti hükümetleri döneminde seçim ekonomisi uygulamadığını, ancak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin Cumhuriyet tarihi açısından ayrı bir önemi olduğunu belirten Cesur, “Ekonomi belirsizlikleri kaldırmaz. Erken seçim ekonomimiz üzerindeki bu belirsizlik yükünü kaldırır. ASKON olarak Sayın Bahçeli’nin bu çağrısını yerinde buluyoruz” açıklamasını yaptı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve kurmayları.
    © AA /
    Selvi: Bahçeli’nin erken seçim çağrısı hakkında 3 senaryo üzerinde duruluyor
    'SEKTÖR HAZIRLIKLI'

    Olası erken seçim açıklamalarının sektöre etkilerini değerlendiren AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta ise, “Her sektör gibi biz de hesabımızı her koşula göre yapıyoruz. Sektörün buna hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Belki de beklentileri öne çekme anlamında olumlu etkisi olabilir” değerlendirmesini yaptı.

    Erken seçim beklentisiyle ilgili TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirtmişti.

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    Etiketler:
    AND Gayrimenku, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON), Ali Baki Usta, Adnan Dalgakıran, Hasan Ali Cesur, Erol Bilecik, Türkiye
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