IMF'nin bu yıl Türkiye için büyüme tahmini 4.4

Uluslararası Para Fonu (IMF), Nisan Dünya Ekonomik Görünüm raporuna ilişkin bölümleri yayımlamaya başladı. Genel değerlendirmenin yapıldığı birinci bölümde bazı gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun tarihsel olarak düşük olduğu, buna karşılık Türkiye ve Arjantin'de enflasyonun yüksek seyrinin dikkat çekici olduğu, bu iki ülkenin para politikasını sıkılaştırması gerektiği vurgulandı.
IMF raporunda, gelişmiş ülkelerin potansiyel büyümelerinden hızlı büyüdüğü, Euro ülkelerinin mevcut finansal destek ortamı sayesinde büyümesini hızlandırdığı belirtildi.
'SIKI PARA POLİTİKASINA GEÇİLMELİ'
Küresel ekonomi için yukarı ve aşağı yönlü risklerin dengeli durumda olduğu belirtilen IMF raporunda, "Mevcut küresel ekonomik iyileşme, yapısal reformlar için bir fırsat penceresi sunuyor. Bir sonraki döngüsel (daralmaya) kadar mali durum ve verimlilik daha üst seviyelere getirilebilir" denildi.
Gelişmekte olan ülkelerin tamamı için ise maliye politikası (sıkı), makro ekonomik önlemlerin (tamponların) güçlendirilmesi, sosyal sigorta sisteminin sürdürülebilirliği ve emtia fiyatındaki dalgalanmalara hazırlıklı olma tavsiye edildi.
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