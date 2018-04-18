'TCMB'nin faiz artırma ihtimali yükseldi'

İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay yapılacak olan toplantısının çok önemli olacağını, faiz artırım ihtimalinin arttığını söyledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Deriner, TCMB'nin bu ayki toplantısına dair şunları söyledi:

© REUTERS / Arnd Wiegmann Morgan Stanley: Merkez Bankası faiz artıracak

"Ben faiz artışı ihtimalinin arttığını düşünüyorum, ama ne kadar gelecek? 25 baz puanlık faiz artışının yeterli olacağını düşünmüyorum. Belki sadeleşmeye gidilebilir. Eğer sadeleşmeye giderse daha az artırımla bu işin altından kalkabilir."

'KUR, 4.20'LERİN ÜZERİNİ GÖREBİLİR'

Deriner, TCMB'nin faiz artırmaması durumunda kurun yükselebileceğini belirterek "Hiç faiz artışı olmazsa kurun nereye gideceğini kestirmek mümkün değil. Belki 4.20'leri veya üzerini görebiliriz. Bu toplantı herkesin yakından takip edeceği bir toplantı olacak" ifadesini kullandı.

Deriner dövizin düşmesi ve piyasaların rahatlaması için güven ortamının sağlanması gerektiğine, tek başına Merkez Bankası'nın adımlarının yeterli olmayacağına da dikkat çekti.

TCMB toplantısı 25 Nisan'da gerçekleşecek.