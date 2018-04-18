Morgan Stanley: Erken seçim TL için 'geçici olarak' olumlu olabilir

Morgan Stanley, Türkiye'de erken seçimin getireceği riskin TCMB'nin faiz artışı ihtimalini artırabileceğini ve bunun TL için 'geçici süreyle' olumlu etki yaratabileceğini belirtti.

© REUTERS / Arnd Wiegmann Morgan Stanley: Merkez Bankası faiz artıracak

Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yapılacak erken seçimin getireceği risk, TCMB'nin faiz artışı ihtimalini artırabilir ve bu da TL için 'geçici olarak' olumlu olabilir.

Bloomberg'in aktardığı habere göre, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Merkez, 25 Nisan'daki toplantıda faizleri değerlendirecek ve liranın bu ay dolar ve euro karşısında geldiği rekor düşük seviyelerin ardından TCMB'nin ülke varlıklarını daha yüksek faizler ile destekleyebileceği spekülasyonu mevcut."