IMF'den Türkiye'ye mali konsolidasyon önerisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), yayımladığı bir raporda, Türkiye'nin daha güçlü mali konsolidasyona ulaşması için ücret ödemelerindeki artışları sınırlaması, ihtiyari yatırım teşviklerini azaltması ve hedef koyulmamış mali transferlerin rasyonelleştirilmesini tavsiye etti.

© AFP 2018 / MANDEL NGAN IMF'nin bu yıl Türkiye için büyüme tahmini 4.4

IMF, her yıl IMF-Dünya Bankası toplantıları öncesinde hazırlanan Mali Gözetim raporunun ana bölümünü 'Kötü gün için tasarruf' başlığıyla yayımladı.

DÜNYADA REKOR SEVİYEDE KAMUSAL BORÇLANMA

Raporda, güçlü ve geniş tabanlı küresel büyümenin mali tamponların onarılması ve kamu dengelerinin iyileştirilmesi için önemli bir fırsat sunduğu, ama küresel borçlanmanın rekor seviyelerde seyretmeye devam ettiği belirtildi.

KIRILGAN ÜLKELERE MALİ İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

© AA / Raşit Aydoğan Erdoğan: Ekonomimize saldıranlara sesleniyorum, başaramayacaksınız Küresel borcun 2016 itibarıyla küresel ekonominin yüzde 225'ine yükseldiğine dikkat çekilerek "Yüksek kamu borçları ve açıkları endişe kaynağı. Yüksek kamu borcuna sahip ülkeler, küresel finansal şartlarda yaşanabilecek ani bir sıkılaşmaya karşı kırılgan'' uyarısı yapıldı.

Mali tamponların güçlendirilmesi için kararlı adımlar atılması, küresel büyümedeki konjonktürel ivmeden tam anlamıyla yararlanılması gerektiğinin altı çizildi. Bu kapsamda bazı ülkelere mali iyileştirmelere hız vermeleri önerisinde bulunuldu.

'TÜRKİYE'DE PARA POLİTİKASI ÜZERİNDEKİ BASKIYI AZALTMAK İÇİN'

Türkiye'nin ücret ödemelerindeki artışların sınırlanması, ihtiyari yatırım teşviklerinin azaltılması ve hedef koyulmamış mali transferlerin rasyonelleştirilmesi suretiyle daha güçlü mali konsolidasyona ulaşabileceği tavsiyesinde bulunan raporda şu vurgu yapıldı:

''Daha güçlü bir mali konsolidasyon, Merkez Bankası ve para politikası üzerindeki aşırı baskıyı azaltmaya yardımcı olacaktır ve yatırımcı güvenini yükseltecektir.''