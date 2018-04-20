Petrol fiyatları 3 yılın zirvesine yakın

Petrol fiyatları OPEC öncülüğünde devam eden arz kesintileri ve güçlü talebin arz fazlasını kademeli olarak düşürmesiyle, bu hafta başında gördüğü üç yılın yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.

Brent petrolün varili haftanın son işlem gününde 73.64 dolardan işlem görüyor.

Dün 73.77 dolardan güne başlayan ve gün içinde 74.75 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 73.86 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.19 itibariyle 0.29'luk kısmı bir azalışla 73.64 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68.15 dolardan alıcı buldu.

Dünya'nın aktardığına göre uzmanlar, dünya genelinde ve özellikle ABD'de azalan petrol stoklarının fiyatlardaki artışı desteklemeye devam ettiğini, dünya genelindeki jeopolitik gerginlik alanlarıyla azalan stoklar ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kararının istikrarlı bir şekilde uygulanmasının önümüzdeki dönemde de fiyatların bu seviyelerde tutunabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Ayrıca, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin bugün Suudi Arabistan'da düzenleyeceği toplantının, bu ülkenin ham petrol üretim kesintisi anlaşmasına gösterdiği destekle olumlu geçmesinin, anlaşmanın gelecek yıla da uzatılabilmesi için önemli bir adım olacağı üzerinde duruluyor.

Öte yandan, bugün Baker Hughes tarafından ABD petrol kuyu sayısının açıklanması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 73.75 ile 73.95 dolar aralığının direnç, 73.35 ile 73.55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.