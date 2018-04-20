IMF: Erken seçim piyasaya daha fazla öngörülebilirlik verebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul M. Thomsen, Türkiye’deki erken seçimin piyasaya daha fazla öngörülebilirlik sağlayabileceğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının 'Bahar Toplantıları' kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Thomsen, “Darbe kaynaklı istikrarsızlık döneminde sonra Türk ekonomisi hızla büyümeye başladı. Hükümetin tepkisi anlaşılabilir. Önerilerimiz kabul edildi. Muhtemelen erken seçim piyasa güvenini artırabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları 'erken seçim' görüşmesinden sonra 18 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini açıklamıştı.