‘Türkiye’nin altınlarını geri alması ABD’ye bir mesaj’

© Sputnik / Oleg Lastochkin 220 ton altın ABD'den Türkiye'ye getirildi

Russia Today (RT) televizyonuna konuşan Maslennikov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu: “Sebebi hiç de ekonomiyle ilgili değil. Üstelik bu durum altın piyasasını hiçbir şekilde etkilemiyor. Belli ki sebep farklı. Bu, Türkiye’nin YPG’ye destek kaynaklı Beyaz Saray’a diplomatik bir mesaj. Zira Türkiye, ulusal güvenliğine doğrudan tehdit olarak gördüğü YPG’ye destek veren ABD’den gelecekte ne beklemesi gerektiğini bilmiyor ve böylelikle onları müzakere masasına oturtmak istiyor. Türkler, kendi duruşuna sahip olduğunu söylüyor ve bu duruşa saygı duymaya çağırıyor."

'ALTINLAR LİRAYA DESTEK OLARAK KULLANILABİLİR'

Türkiye’ye getirilen altınların liraya olası etkisini de değerlendiren Maslennikov, “Bu, bir nevi destek olarak kullanılabilir, çünkü bu yakınlarda liranın güçlü biçimde değer kaybettiğini gözlemledik. Bu zaman zaman oluyor zira eğer elde altın rezervi şeklinde bir garanti varsa bu halkı sakinleştirmeye yardımcı oluyor” dedi.