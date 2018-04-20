‘Türkiye, ABD’nin garantilerine inanmayı bıraktı ve altınlarını geri aldı’

Rus ekonomi haberleri ajansı Prime'a konuşan Freedom Finance yatırım şirketinden Vadim Merkulov, ABD'nin Suriye politikasının Türkiye'yi bu adıma zorladığını belirterek, "Şimdi Türkiye, altınlarının büyük kısmını İsviçre'de tutacak. Bu adım, istikrarsız politik ilişkilerden kaynaklanıyor. Böylelikle Türkiye doğrudan ABD'yle cepheleşmeye giderse altın ve döviz rezervlerinin güvenliğini sağlamış olur. Bu karar yüzünden ABD kısmen kaybedecek çünkü Türkiye'ye baskı aracını kaybediyor" dedi.

Open Broker yatırım şirketi uzmanı Andrey Koçetkov da ABD müttefiklerinin altınlarını jeopolitik riskler yüzünden ABD'de tuttuğunu hatırlatarak, "Batı ile Sovyetler Birliği arasında savaş çıkarsa altın rezervlerinin düşmanın eline geçmesine karşı güvende olduğunu düşünüyorlardı. Ancak şimdi uluslararası politika gerçekleri değişiyor. Türkiye, Avrupa ve ABD'nin politikasına bağımlılığından giderek uzaklaştığını sergiliyor" yorumunda bulundu.

'WASHINGTON'A UYARI NİTELİĞİNDE'

Ankara'nın finanslar alanında da daha fazla bağımsızlık sağlamaya çalıştığını belirten Koçetkov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

© Sputnik / Oleg Lastochkin 220 ton altın ABD'den Türkiye'ye getirildi

"Bu tedbirin doğrudan finansal sonuçları olmayacak ama bu tür eylemler, bağımsız finansal istikrar garantisi olarak ABD'ye güven derecesini azaltıyor. Washington, kendi çıkarlarını sağlamada çok fazla istisnaya izin vermeye başladı. Ulusal hesaplar donduruluyor, bankacılık servisiyle bağlantılar kesiliyor. Bu yüzden ülkelerin altın rezervlerini geri çekme eğilimi gözlemleniyor, altın sayesinde finansal sistemlerinin istikrarını artırmayı amaçlıyorlar. Türkiye oldukça etkileyici bir altın rezervine sahip, 2017 sonlarına doğru rezerv 525 tonu geçti. ABD'den geri alınan altınların önemli bir rolü yok ama yine de partnerleri arasında bile güven kaybeden Washington'a bir uyarı niteliğinde".