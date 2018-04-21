Şimşek: Erken seçim kararı ekonomi açısından olumlu

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Haziran 2018'e çekilmesine ilişkin, "Aslında erken seçim kararı ekonomi açısından son derece olumlu bir karar, piyasaların tepkisi de bunu gösteriyor" dedi

© AA / Recep Çelik Erken seçim için iş dünyası ne dedi?

IMF — Dünya Bankası Bahar Toplantıları ve G20 görüşmeleri kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AA muhabirinin sorularını yanıtladı, temaslarını değerlendirdi.

'SEÇİM SONRASI REFORM GÜNDEMİNİ KONUŞTUK'

Şimşek, perşembe günü başlayan temaslar çerçevesinde birçok küresel yatırımcıyla buluşma fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Dün çok yoğun bir gündü. Üç küresel yatırım bankasının ev sahipliğinde 100'ün üzerinde yatırımcıyla bir araya geldik. Onlarla Türkiye ekonomisini ve seçim sonrası reform gündemini konuşma fırsatı bulduk" diye konuştu.

'1.5 YILLIK BELİRSİZLİK OLUŞACAKTI'

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Haziran 2018'e çekilmesini de değerlendiren Şimşek, "Aslında erken seçim kararı ekonomi açısından son derece olumlu bir karar, piyasaların tepkisi de bunu gösteriyor. Normal şartlar altında neredeyse 1.5 yıllık bir belirsizlik dönemi yaşanacaktı. Yani seçim atmosferi çok uzun sürecekti. Önce mahalli, sonra parlemento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olacaktı. Şimdi seçimlerin erkene alınmış olması bu belirsizliği azaltıyor ki bu çok önemli" diye konuştu.

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Şimşek, ayrıca erken seçimlerin 1.5 yıl kaybedilmeden temel yapısal reformlara odaklanma fırsat sunduğunu vurgulayarak, haziranda bütün belirsizliklerin ortadan kalkmasının yakalanan reform momentumu açısından da faydalı olacağını dile getirdi. Şimşek, "Türkiye, seçimlerin ardından beş yıllık yeni bir döneme güçlü bir şekilde girecek. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu birçok sorunun çok daha radikal bir şekilde çözümünün önü açılacak. Dolayısıyla yatırımcılar bu anlamda seçimlere yapıcı, olumlu bakıyorlar. Bu fiyatlara da yansıdı" dedi.

IMF'E AŞIRI ISINMA YANITI

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Yatırımcıların son aylarda hayata geçirilen reformları olumlu bulduğuna işaret eden Şimşek, özellikle yatırım ortamının iyileştirme reformunun birinci sınıf bir reform olarak öne çıktığını kaydetti.

IMF'in Türkiye ekonomisinin 'aşırı ısındığı' yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Şimşek, bu sene yüzde 5.5 büyümesi beklenen ekonominin 'aşırı ısınma' tartışmalarını anlamsız kılacağına işaret etti. Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu tartışma geçen sene yapılsa anlamlı olurdu çünkü Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ortalama büyüme yaklaşık yüzde 4.8. Şimdi bunun 1.5 katından fazla büyürseniz, aşırı ısınma tartışmaları anlam kazanır. Ama şu da bir gerçek, geçen seneki yüksek büyüme sonrasında bu sene için bizim hükümet olarak Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz büyüme hedefi yüzde 5.5. Yılın ilk çeyreğinde buna paralel bir büyüme söz konusu. Dolayısıyla aşırı ısınma vardıysa bu geçmişin hikayesi."