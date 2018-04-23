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    konut, İstanbul

    15 milyon binaya imar affı geliyor

    © AA /
    Ekonomi
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki 26 milyona yakın binanın yüzde 60'ının devletle ihtilaflı olduğunu, cüzi bir bedel karşılığı 'imar barışı' getireceklerini açıkladı. Özhaseki, "İmara aykırılıklar, işgaller var. Vatandaş cüzi bir ücret karşılığı kayıt altına alınacak, kavga bitecek" dedi.

    İstanbul / İnşaat
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki 26 milyona yakın binanın yüzde 60'ının devletle ihtilaflı olduğunu belirtti. Özhaseki, cüzi bir bedel karşılığı imar barışı getireceklerini, elde edilecek gelirin ise kentsel dönüşümde kullanılacağını açıkladı.

    Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Özhaseki, 15 milyonu aşkın usulsüz yapılmış binaya af getiren tek maddelik düzenlemenin 1 hafta içinde Meclis'e geleceğini belirterek, "Vatandaş kendi rızasıyla imara ve iskana aykırılığı bildirdikten sonra cüzi bir ücret karşılığı kayıt altına alınacak, artık devletle vatandaşın kavgası bitecek" dedi.

    'YERLİLİK KOŞULU' ARANACAK

    İstanbul - Boğaziçi - Dolmabahçe Camii
    © REUTERS / Marius Bosch
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    Elde edilecek kaynağın kentsel dönüşüm için oluşturulan özel bütçeye aktarılacağını kaydeden Özhaseki, bu kaynakla belediyelere yüzde 0 faizli 3 yıl sonra geri ödemeli kredi verileceğini söyledi.

    Söz konusu krediden yararlanmak için 'yerlilik koşulu' arayacaklarını dile getiren Özhaseki, "Gidip de Çin'den lamba, kapı kolu getireceğim diyene kredi vermeyeceğim. Bina bazlı değil de alan bazlı dönüşüm yapan belediyelere kredi vereceğiz. Vatandaşla müteahhitleri yüz göz etmeyeceğiz. Bunlar yasada yazmayacak ama inisiyatif alıp uygulayacağız" diye konuştu.

    'İZMİR'İN YÜZDE 62'Sİ, SARIYER'İN YÜZDE 80'İ KAÇAK'

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    © AA / Mustafa Güngör
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    Özhaseki, neden böyle bir düzenlemeye gittiklerini şöyle anlattı:

    "Türkiye'de yaklaşık 25-26 milyon civarında bağımsız birimin yüzde 60'ının devletle ihtilaflı olduğu bir ortamdayız. İmara aykırılıklar var, işgaller var. Devletle ihtilaflı çözüm bekleyen yerler var. Mahkemelerde sürünen yerler var. Bu ülkede yüzde 60 mülk sahibi, devletle ihtilaflıysa buna bir çözüm getirmek lazım. Eğer şu an mevzuat uygulansın diyorsanız, kanun 'hem yıkılsın hem para cezası verilsin' diyor. Hangi belediye yapıyor peki? AK Partili belediye mi, CHP'li belediye mi? Hiçbirisi yapamıyor. İzmir'in yüzde 62'si kaçak, yarın ceza yazsınlar da göreyim. İstanbul Sarıyer'in yüzde 80'i, Üsküdar'ın yüzde 75-80'i kaçak. AK Partili belediye vatandaşa ceza yazsın da göreyim. Ceza kesmiyorlar ama yıkmıyorlar da. Adamın bahçesi 10 metre taştı diye yıkmak doğru mu o da tartışılır."

    SEÇİM TAKVİMİ ENGELİ

    Kentsel dönüşüme yönelik 40-45 maddelik değişikliği, daha önce torba yasa ile getirmeyi planladıklarını kaydeden Özhaseki, seçim takvimini işaret ederek "İmarla ilgili konuların hepsi tartışmalı, Meclis'e getirsek tartışması 15-20 gün sürecek. En azından depreme hazırlık anlamında 1 maddeyi getirip geçirmek için çalışacağım" dedi.

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    Etiketler:
    İmar, vergi barışı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mehmet Özhaseki, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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