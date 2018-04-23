İran Merkez Bankası dijital para birimlerinin kullanılmasını yasakladı

İran Merkez Bankası Bitcoin ve diğer dijital kripto para birimlerinin ülkede kullanılmasını yasakladı.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany İran, döviz işlemlerinde dolar yerine euro kullanacak

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Merkez Bankası'nın kara para aklama konusundaki endişeler nedeniyle ülkedeki bankaların ve kredi kuruluşlarının Bitcoin ve diğer dijital kripto para birimlerini kullanmasını yasakladı.

Karar aslında geçen aralık ayında hükümete bağlı kara para aklama komitesince alındı ancak İran Merkez Bankası söz konusu yasağı pazar günkü sirkülerinde yayımladı.

Belgede "Bankalar, kredi kurumları ve kambiyolar bu dijital para birimlerinin her türlü satışı veya alımından ya da onları teşvik edici eylemlerden kaçınmalıdır" dendi.

Son adım Tahran'ın piyasayı kontrol etme hareketinin bir parçası olarak yorumlandı.

İran bu ay resmi para birimi riyalin tüm zamanların en büyük düşüşünü yaşamasının ardından geçtiğimiz günlerde dolar kurunu sabitlemiş, yastık altı tasarrufları sınırlandırmış ve finansal işlemlerde euro bazlı çalışılacağını açıklamıştı.