İran Merkez Bankası dijital para birimlerinin kullanılmasını yasakladı

Karar aslında geçen aralık ayında hükümete bağlı kara para aklama komitesince alındı ancak İran Merkez Bankası söz konusu yasağı pazar günkü sirkülerinde yayımladı.
Belgede "Bankalar, kredi kurumları ve kambiyolar bu dijital para birimlerinin her türlü satışı veya alımından ya da onları teşvik edici eylemlerden kaçınmalıdır" dendi.
Son adım Tahran'ın piyasayı kontrol etme hareketinin bir parçası olarak yorumlandı.
İran bu ay resmi para birimi riyalin tüm zamanların en büyük düşüşünü yaşamasının ardından geçtiğimiz günlerde dolar kurunu sabitlemiş, yastık altı tasarrufları sınırlandırmış ve finansal işlemlerde euro bazlı çalışılacağını açıklamıştı.
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