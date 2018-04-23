Rusya'ya yarından itibaren 5 Türk şirketi daha domates satabilecek

Rusya, yarından itibaren 5 Türk şirketine daha domates yasağını kaldırma kararı aldı.

© AP Photo / Rahmat Gul Rosselhoznadzor: Türk domateslerini yasadışı olarak Rusya’ya sokma girişimlerinin sayısında artış var

Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor), bu ay denetimden geçirilen 5 Türk şirketinin daha 24 Nisan'dan itibaren Rusya'ya domates sevkiyatı yapmasına izin vereceğini açıkladı.

TÜRKİYE ZİYARETİNDEKİ DENETİMLERİN ARDINDAN

Rosselhoznadzor'un açıklamasında şöyle denildi:

''Türkiye'ye 16-20 Nisan 2018 tarihlerinde yaptığımız ziyaretin sonucunda, Türkiye Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın garantisiyle 24 Nisan 2018 tarihinden itibaren Türkiye'den Rusya'ya 5 Türk şirketinin daha domates sevkiyatı yapmasına izin verme kararı aldık.''

© AA / Zeybekci: Rusya tarafından 23 üründeki ithalat yasağı tamamen kaldırıldı

Rusya, 1 Ocak 2016'da Türkiye'den domates sevkiyatını yasaklamıştı.

Rosselhoznadzor, Aralık 2017'de yapılan ilk denetimin ardından, 15 Türk şirketina yasağı kaldırmıştı.

YILDA 50 TON KOTASI © AP Photo / Raad Adayleh Azerbaycan 151 milyon dolarlık domates satarak Rusya’nın en büyük domates tedarikçisi oldu

Rosselhoznadzor'un verdiği son izinle birlikte yılda 50 tonluk kota çerçevesinde Rusya'ya domates gönderebilecek Türk şirket sayısı 20'ye çıkmış oldu.

YASAK ÖNCESİ TÜRKİYE 360 TONLUK İHRACAT YAPIYORDU

Yasak öncesinde Türkiye, Rusya'ya yılda 360 ton domates sevkiyatı yapıyordu.