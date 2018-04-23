Rusya'ya yarından itibaren 5 Türk şirketi daha domates satabilecek

TÜRKİYE ZİYARETİNDEKİ DENETİMLERİN ARDINDAN
Rosselhoznadzor'un açıklamasında şöyle denildi:
''Türkiye'ye 16-20 Nisan 2018 tarihlerinde yaptığımız ziyaretin sonucunda, Türkiye Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın garantisiyle 24 Nisan 2018 tarihinden itibaren Türkiye'den Rusya'ya 5 Türk şirketinin daha domates sevkiyatı yapmasına izin verme kararı aldık.''
Rusya, 1 Ocak 2016'da Türkiye'den domates sevkiyatını yasaklamıştı.
Rosselhoznadzor, Aralık 2017'de yapılan ilk denetimin ardından, 15 Türk şirketina yasağı kaldırmıştı.
YILDA 50 TON KOTASI
Rosselhoznadzor'un verdiği son izinle birlikte yılda 50 tonluk kota çerçevesinde Rusya'ya domates gönderebilecek Türk şirket sayısı 20'ye çıkmış oldu.
YASAK ÖNCESİ TÜRKİYE 360 TONLUK İHRACAT YAPIYORDU
Yasak öncesinde Türkiye, Rusya'ya yılda 360 ton domates sevkiyatı yapıyordu.
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