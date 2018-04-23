Suriyeli bakan: Yalta Forumu’nda küresel sorunları değerlendirdik

Suriye Ekonomi Bakanı Samer Halil, katıldığı Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu’nda küresel sorunların ele alındığını belirterek, Suriye ekonomisine yatırım yapmak isteyen Rus şirketleri için tercihlerle ilgili anlaşmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Bu yıl dördüncüsü yapılan Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu'na katılan Suriye heyetine başkanlık eden Halil, Sputnik'e açıklamasında, "Suriye hükümeti, yabancı yatırımcılarının Suriye'deki çalışmasını kolaylaştıracak bir dizi kanun kabul etti. Forumda, Rus şirketleri için tercihleriyle ilgili anlaşmayı değerlendirdik" dedi.

'ÜLKEMİZE KARŞI SAVAŞMAYANLAR SURİYE'YE YATIRIM YAPABİLECEK'

© AFP 2018 / ALEXANDER NEMENOV Suriye: Militanlara destek veren ülkeler, kriz sonrası ekonomi projelerinde yer alamayacak

Forum kapsamındaki çalışmalar sırasında Batı temsilcilerinden de Suriye'ye yatırım olasılığıyla ilgilendiklerini duyduklarını dile getiren bakan, "Bugün Suriye'ye yatırım imkanı varsa bunun, Suriye hükümeti ve belli güçlerin teröre karşı çok titiz çalışmanın sonucu olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle yatırımı, Suriye özel sektör ile terörle savaşta bizimle omuz omuza duran dost ülkelerden şirketler yapabilecek. Muhtemelen gelecekte diğer ülkeler de Suriye'ye yatırım yapabilecek, elbette ülkemize karşı savaşmadılarsa" ifadelerini kullandı.

Halil, forumda özellikle lojistik sorun, karşılıklı ticarette ulusal paranın kullanılması konusu ile yatırımcılar için yasal zeminin tartışıldığını kaydederek, "Suriye, Rusya'dan birçok sanayi ürünlerine ihtiyaç duyuyor. Bu ürünler daha sonra ülkemizden bölgesel pazara da arz edilebilir" diye ekledi.