Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan 2. 'ek sıkılaşma' açıklaması

Yarın açıklanacak faiz kararı öncesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'dan ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğine dair bir demeç geldi. Daha önceden de benzer bir ifade kullanan Çetinkaya'nın bu açıklaması 'faiz artırımına gidilecek' yorumlarına neden oldu.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, bankanın genel kurulunda yaptığı sunumun ardından, Washington'da yaptığı sunumda da ek sıkılaştırma mesajı verdi.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Washington’da yaptığı sunumda, enflasyon beklentilerinin, fiyatlama davranışlarının ve enflasyonu etkileyen diğer faktörlerin yakından izlenmeye devam edeceğini ve gerektiğinde ilave parasal sıkılaştırmaya gidileceğini söyledi.

Çetinkaya sunumda, enflasyondaki yüksek seviyelerin ve enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışları için risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Sunumda, TÜFE ve çekirdek göstergelerin yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret edildi. Çetinkaya, ithalat fiyatları ile kurun, enflasyonun ana sürükleyicileri olduğunu vurguladı.