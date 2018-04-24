Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan 2. 'ek sıkılaşma' açıklaması

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Washington’da yaptığı sunumda, enflasyon beklentilerinin, fiyatlama davranışlarının ve enflasyonu etkileyen diğer faktörlerin yakından izlenmeye devam edeceğini ve gerektiğinde ilave parasal sıkılaştırmaya gidileceğini söyledi.
Çetinkaya sunumda, enflasyondaki yüksek seviyelerin ve enflasyon beklentilerinin fiyatlama davranışları için risk oluşturmaya devam ettiğini belirtti.
Sunumda, TÜFE ve çekirdek göstergelerin yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret edildi. Çetinkaya, ithalat fiyatları ile kurun, enflasyonun ana sürükleyicileri olduğunu vurguladı.
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