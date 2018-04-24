Cebe 91 milyon liralık 'bozukluk' eklendi

Üç ayda tedavüle verilen madeni ufaklık para miktarı 209 milyon 141 bin adet olurken, adetsel bazda en fazla bozukluk mart ayında cebe girdi.
Yılın ilk 3 ayında tedavüle verilen madeni paraların toplam değeri 91 milyon 67 bin 300 lira olarak hesaplandı.
Darphane verilerine göre, 3 ayda 65 milyon 340 bin adet 1 lira, 27 milyon 819 bin adet 50 kuruş, 27 milyon 240 bin adet 25 kuruş, 22 milyon 902 bin adet 10 kuruş, 51 milyon 480 bin adet 5 kuruş ve 14 milyon 360 bin adet 1 kuruş dolaşıma verildi.
EN ÇOK 10 KURUŞ, EN AZ 1 KURUŞ VAR
Darphane verilerine göre, 2009'dan bu yana tedavüle en çok 10 kuruş, en az 1 kuruş verildi. 2009 yılından bu yana piyasaya 1 milyar 710 milyon 872 bin 50 adet 10 kuruş sunuldu.
Söz konusu dönemde 1 milyar 677 milyon 514 bin 750 adet 5 kuruş, 1 milyar 563 milyon 655 bin 512 adet 1 lira, 1 milyar 32 milyon 676 bin 250 adet 25 kuruş, 707 milyon 548 bin 950 adet 50 kuruş ve 254 milyon 713 bin 550 adet 1 kuruş piyasaya verildi.
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