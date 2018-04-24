Şimşek: Türkiye en sıkıntılı dönemi atlattı

Önümüzdeki dönemde en önemli görevin enflasyonla mücadele olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Yaşadığımız sıkıntıların en kötüsü geride kaldı. 5 yıllık taze bir süreyle köklü reformlarla daha çok ilerleriz" diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birliği ve Gaziantep Halıcılar Odası işbirliğinde düzenlenen fuara katılan Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, "Dünya 2002 yılında bu yana yüzde 78 büyümüş. Türkiye 230 büyümüş. 10 yılda 8.7 milyon kişi iş bulmuş. Bu büyümeyi boş görenler bu rakamı görsün" dedi.

Şimşek, "Otomobil satışları 91 binden 723 bine ulaşmış. Traktör sayısı 7 binden 73 bine çıkmış. Sorun yok mu var. İnşallah bu seçimden sonra Türkiye reformlara yoğunlaşacak. Önümüzdeki dönemde en önemli görevi enflasyonla mücadeledir. Ben inanıyorum ki, en kötüsü geride kaldı. Yaşadığımız sıkıntıların en kötüsü geride kaldı. 5 yıllık taze bir süreyle köklü reformlarla daha çok ilerleriz" diye konuştu.

Konuşmasında OHAL'e de değinen Şimşek, bunun zaruri bir durum olduğunu söyledi. Şimşek, şöyle devam etti:

'NİTELİKLİ İNSAN HER ŞEYİN BAŞIDIR'

"Bazı şartlar ülkeyi mecburen bu ölçülere getirdi. Bu tehlikeler azaldığında bunlar ortadan kalkar. Her şeyin başı insan ve Ar-Ge'dir. Halı sektörü Türkiye ve Gaziantep için çok önemlidir. Gaziantep'e yeni bir bilim ve teknoloji üniversitesi kuruyoruz. Gaziantep büyüyor ve hızla gelişiyor. Gaziantep'in daha gelişmesi ve büyümesi için bizlerde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şehirde güçlü bir pozitif enerji var. Hep beraber şehri nasıl ileriye taşırız çabası içerisindeyiz. Gaziantep Ortadoğu'da önemli bir sanayi merkezi olacak. Nitelikli insan her şeyin başıdır. Eğitimde kaliteyi arttırma çabamız yoğunlaşıyor.

Türkiye sağlıkta devrim yaptı ve bütün dünyada örnek olarak gösteriliyor. Eğitimde erişim arttırıldı. Bizim öğrenci nüfusumuz Avrupa'daki 32 ülkeden daha büyüktür. Gaziantep'te 7 Ar-Ge merkezi 3 tasarım merkezi çok düşük. Biz daha nitelikli kar marjı yüksek ürünler üretmeliyiz. Devlet olarak biz yanınızdayız. Alt yapıda Türkiye çok ilerledi. Türkiye şu anda Dünya Ekonomik Forumu lojistik sıralamasında 30. sırada, bizim daha önde olmamızı engelleyen demir yollarıdır. Onun için Türkiye hızlı tren bağlantıları güçlü olacak. Türkiye kararlı ve hızla ilerliyor. Bugünkü sıkıntılar eskinin şoklarını yaşıyor. Eğer başka bir ülke yaşanılan sorunları yaşasaydı ayakta duramazdı. Önemli olan reformlarla büyümeyi sürdürmektir."