İran, Rusya öncülüğündeki Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılıyor

© AP Photo / Ibrahim Noroozi Tahran: ABD şahinleşirken Rusya, Çin ve İran safları sıkılaştırmalı

Rusya hükümetinin internet sitesinden yayınlanan anlaşma taslağı, AEB ülkeleri ile İran arasında belirli ürünleri kapsayan serbest ticaret bölgesi kurulmasına imkan sağlıyor ve Rusya hukukunda öngörülenlerden farklı kurallar içerdiğinden onaya tabi tutuluyor.

Rusya-İran Hükümetlerarası Komisyonu Eş Başkanı olan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'a göre anlaşma, ikili ticaretin gelişmesini ve yatırım işbirliğinin artmasını sağlayacak.

Rusya ve İran arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin görüşmeler üç yıl önce başlamış ancak birçok kez durdurulmuştu.

AEB'de bugün itibarıyla Rusya, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan bulunuyor.