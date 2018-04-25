Türkiye, en 'karmaşık' üçüncü ülke

Yerlide olduğu kadar yabancı yatırımcılar için Türkiye'deki en önemli sorun vergi ve muhasebe mevzuatlarındaki uyum. Bu konuda Türkiye, dünyanın en karmaşık ülkeleri arasındaki öncülüğünü koruyor.
Listenin ilk sırasında Çin yer alırken, onu Latin Amerika ekonomisinin amiral gemisi Brezilya izliyor. Üçüncü sırada yer alan Türkiye'deki karmaşanın nedenleri arasında vergi kanunlarının çok sık değişmesi ve güncellenmesi var.
Türkiye'yi son dönemde ilk 3'ün değişmez ülkesi haline getiren diğer sebepler ise para birimi, dil, çok sayıda vergi kuralı olması, düzenlemelerde sık sık değişiklik yapılması.
KARMAŞANIN EN AZ OLDUĞU ÜLKELER VERGİ CENNETLERİ
Vergi ve muhasebede karmaşanın en az olduğu ülkeler ise vergi cennetleri. Cayman Adaları en basit ve uyumlu ülke olurken, onu İngiliz Virgin Adaları, Jersey ve Hong Kong izliyor.
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