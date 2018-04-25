Merkez Bankası'ndan 75 baz puanlık faiz artışı

Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapmazken, geç likidite penceresi faizini 75 baz puan artırdı.

© REUTERS / Arnd Wiegmann Morgan Stanley: Merkez Bankası faiz artıracak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın 3. toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 12.75'ten yüzde 13.50'ye yükseltti.

Gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9.25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7.25'te sabit tutan TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını da (politika faizi) yüzde 8'de bıraktı.

Piyasada beklenti, politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik olmayacağı, geç likidite penceresi faiz oranında 25 ile 75 baz puanlık artış gerçekleşeceği yönündeydi.

'İTHALAT FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ, RİSKİ ARTIRDI'

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Yatırım Destekli Teşvik Sistemi diyoruz, faiz oranları düşmeden bu yapılabilir mi?

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.

İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

'İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE PARASAL SIKILAŞTIRMA YAPILABİLİR'

© AA / Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan 2. 'ek sıkılaşma' açıklaması

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

DOLAR 4.03 SEVİYESİNE KADAR GERİLEDİ

Dolar/TL, faizin 75 baz puan artırılması sonrası, ilk tepki olarak 4.0335 seviyesine kadar geriledi.