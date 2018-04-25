Merkez Bankası'ndan 75 baz puanlık faiz artışı

Gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9.25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7.25'te sabit tutan TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını da (politika faizi) yüzde 8'de bıraktı.
Piyasada beklenti, politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik olmayacağı, geç likidite penceresi faiz oranında 25 ile 75 baz puanlık artış gerçekleşeceği yönündeydi.
'İTHALAT FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ, RİSKİ ARTIRDI'
Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:
- Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
- Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.
- İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.
'İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE PARASAL SIKILAŞTIRMA YAPILABİLİR'
- Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.
DOLAR 4.03 SEVİYESİNE KADAR GERİLEDİ
Dolar/TL, faizin 75 baz puan artırılması sonrası, ilk tepki olarak 4.0335 seviyesine kadar geriledi.
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