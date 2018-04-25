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    Merkez Bankası

    Merkez Bankası'ndan 75 baz puanlık faiz artışı

    © AA /
    Ekonomi
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    Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik yapmazken, geç likidite penceresi faizini 75 baz puan artırdı.

    Morgan Stanley
    © REUTERS / Arnd Wiegmann
    Morgan Stanley: Merkez Bankası faiz artıracak
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın 3. toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 75 baz puan artırarak yüzde 12.75'ten yüzde 13.50'ye yükseltti.

    Gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9.25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7.25'te sabit tutan TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını da (politika faizi) yüzde 8'de bıraktı.

    Piyasada beklenti, politika faizi ve faiz koridorunda değişiklik olmayacağı, geç likidite penceresi faiz oranında 25 ile 75 baz puanlık artış gerçekleşeceği yönündeydi.

    'İTHALAT FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ, RİSKİ ARTIRDI'

    Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
      Erdoğan: Yatırım Destekli Teşvik Sistemi diyoruz, faiz oranları düşmeden bu yapılabilir mi?
      Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.
    • Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir.
    • İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

    'İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE PARASAL SIKILAŞTIRMA YAPILABİLİR'

    • Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
      © AA /
      Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'dan 2. 'ek sıkılaşma' açıklaması
      Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.
    • Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

    DOLAR 4.03 SEVİYESİNE KADAR GERİLEDİ

    Dolar/TL, faizin 75 baz puan artırılması sonrası, ilk tepki olarak 4.0335 seviyesine kadar geriledi.

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    Etiketler:
    ekonomi, ithalat, faiz, PPK, Merkez Bankası, Türkiye
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