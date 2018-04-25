Ülker ve Doğuş'un ardından Acun Ilıcalı da borçlarını yapılandırmak istiyor

Ülker ve Doğuş gibi devlerin ardından TV patronu Acun Ilıcalı da borçlarını yapılandırmak istediğini söyledi.

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Televizyon patronu ve yapımcı Acun Ilıcalı faktoring borçlarını yapılandırmak istediğini belirtti.

'PARA BENİM İÇİN BENZİN'

Bloomberg'e verdiği özel röportajda Ilıcalı, "Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz. Çünkü arada 4-5 puan gibi ciddi bir fark var. Ayrıca Türk Lirası kredilerimizi daha cazip faiz imkanı sağlayan döviz cinsi kredilere çevirmek istiyoruz. Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız. Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var" diyor.

Tahvil ihracı için bir dönem nabız yokladıklarını, halka arz için gelen teklifleri ise şimdilik geri çevirdiklerini belirten Ilıcalı, şirketin yurt dışı büyümesini tamamlayıp gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasının ardından halka arz planladığını söyledi.