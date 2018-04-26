AB’nin en fazla borca sahip ülkesi belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) raporuna göre Yunanistan, Avrupa Birliği’nin (AB) en yüksek borca sahip ülkesi.

© AFP 2018 / Frederick Florin Juncker: Yunanistan'daki mali kriz 'ebedi'

Eurostat, AB üyesi ülkelerin borç oranlarını açıkladı. Rapora göre, borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının %178.6’sına tekabül eden Yunanistan sıralamanın zirvesinde yer alıyor.

Yunanistan’ı, %131.8 ile İtalya ve %125.7 ile Portekiz takip ediyor.

EN AZ BORÇLU AB ÜLKESİ ESTONYA

AB’nin en az borca sahip ülkesi ise borcu gayrisafi yurtiçi hasılasının sadece %9’una tekabül eden Estonya oldu.

Genel olarak geçtiğimiz 2017 yılında, AB üyesi ülkelerin borç ve gayrisafi yurtiçi hasıla arasındaki orantının, 2016’ya göre %83.3’den 81.6’ya gerilediği kaydedildi.