Goldman Sachs: TCMB'nin faiz kararı ciddi risklere işaret

TCMB'nin faiz kararını değerlendiren Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın 3. çeyrekte faizini 150 baz puan artırım öngördüklerini, alınan son kararının ise ciddi risklere işaret ettiğini düşündüklerini bildirdi.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez TCMB'nin faiz kararı, dolar/TL'yi düşürmedi

Dünya gazetesinin aktardığına göre, TCMB Para Politikası Kurulu'nun dün aldığı kararları değerlendiren Goldman Sachs, TCMB'nin reaktif olmaya ve piyasa beklentilerine yanıt vermeye devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Kendilerinin faizin artırılmayacağı ve piyasanın 50 baz puanlık artırım beklentilerine karşın TCMB PPK'nın faizi 75 baz puan artırdığına işaret eden Goldman Sachs, faiz kararı sonrasında bir miktar oynaklık yaşansa da Türk Lirası'nın genel olarak değişim göstermediğine dikkat çekti.

Goldman Sachs, faizin TL'yi sadece kontrol altında tutmaya yetecek kadar artırılmasını, TCMB'nin piyasaları iyi okuduğu şeklinde youmladıklarını vurguladı.

"TCMB'nin kararını kısmen, seçimler öncesinde daha önemli hale gelen, kurdaki oynaklık tarafından yönlendirildiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Goldman Sachs, temel senaryolarında TCMB'nin 3. çeyrekte faizini 150 baz puan artırım öngördüklerini, alınan son faiz artırımı kararının ciddi risklere işaret ettiğini düşündüklerini de belirtti.