Türk Telekom'un karı yüzde 15 azaldı

Türk Telekom ayrıca şubat ayında açıkladığı satış geliri hariç mali hedeflerini yükseltti ancak bunda yeni muhasebe standartlarının uygulanmaya başlamasının rolü olduğunu bildirdi.
Şirket konsolide FAVÖK beklentisini 7-7.2 milyar lira aralığından 7.6-7.8 milyar lira aralığına, konsolide yatırım harcamaları beklentisini yaklaşık 3.5 milyar liradan yaklaşık 4.1 milyar liraya yükseltti. Gelir büyümesi hedefini ise yaklaşık yüzde 11'de sabit tuttu.
Şirket bu yıl uygulanmaya başlanan yeni muhasebe standartlarının yıl sonu FAVÖK ve yatırım harcamaları beklentisi üzerinde yaklaşık 600 milyon lira artırıcı etkisinin bulunduğunu belirtti.
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