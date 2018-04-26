Türk Telekom'un karı yüzde 15 azaldı

Türk Telekom'un net karı ilk çeyrekte kur zararının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 düşüş 56 milyon olurken, satış gelirleri geçen yıla göre yüzde 8.8 artarak 4.7 milyar lira oldu.

Türk Telekom ayrıca şubat ayında açıkladığı satış geliri hariç mali hedeflerini yükseltti ancak bunda yeni muhasebe standartlarının uygulanmaya başlamasının rolü olduğunu bildirdi.

Şirketin dün akşam açıkladığı ocak-mart dönemi bilançosuna göre faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) geçen yıla göre yüzde 29.1 artışla 2 milyar liraya çıktı. FAVÖK marjı ise 6.6 puan artarak yüzde 42.1'e yükseldi.

Şirket konsolide FAVÖK beklentisini 7-7.2 milyar lira aralığından 7.6-7.8 milyar lira aralığına, konsolide yatırım harcamaları beklentisini yaklaşık 3.5 milyar liradan yaklaşık 4.1 milyar liraya yükseltti. Gelir büyümesi hedefini ise yaklaşık yüzde 11'de sabit tuttu.

Şirket bu yıl uygulanmaya başlanan yeni muhasebe standartlarının yıl sonu FAVÖK ve yatırım harcamaları beklentisi üzerinde yaklaşık 600 milyon lira artırıcı etkisinin bulunduğunu belirtti.