Acun Ilıcalı: Kredi kullanarak büyümeye devam ediyoruz

BloombergHT televizyonuna konuşan Ilıcalı, “Faktoring borçlarımızı bankalara almak istiyoruz. Çünkü arada 4-5 puan gibi ciddi bir fark var. Ayrıca Türk Lirası kredilerimizi daha cazip faiz imkanı sağlayan döviz cinsi kredilere çevirmek istiyoruz. Bu hızla gidersek birkaç yıla dünyanın en büyük televizyon prodüksiyon şirketi olacağız. Para benim için benzin. Büyümek için benzine ihtiyacım var” dedi.

Ilıcalı, bu ifadelerin üzerine çıkan 'borç yapılanma' haberlerini yalanlayan bir açıklama yaptı.

Ilıcalı, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise, “Hakkımızda çıkan kredi yapılandırma haberi asılsız bir haberdir” dedi.

Yurt dışındaki başarılarımızla dünya ajanslarında haber olurken, bu başarılarımızı ve hedeflerimizi anlatan bir yazıdan olmayan bir şey çıkaranlara sadece gülümsüyorum. — Acun Ilıcalı (@acunilicali) April 25, 2018

Ilıcalı şöyle devam etti: “Meksika, Romanya, Yunanistan, Kolombiya ve ABD televizyonlarına prodüksiyon yapmaktayız. Bankalarımızdan kredi kullanarak büyümeye devam ediyoruz. Yurt dışındaki başarılarımızla dünya ajanslarında haber olurken, bu başarılarımızı ve hedeflerimizi anlatan bir yazıdan olmayan bir şey çıkaranlara sadece gülümsüyorum”