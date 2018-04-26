Acun Ilıcalı: Kredi kullanarak büyümeye devam ediyoruz

Ilıcalı, bu ifadelerin üzerine çıkan 'borç yapılanma' haberlerini yalanlayan bir açıklama yaptı.
Ilıcalı, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise, “Hakkımızda çıkan kredi yapılandırma haberi asılsız bir haberdir” dedi.
Yurt dışındaki başarılarımızla dünya ajanslarında haber olurken, bu başarılarımızı ve hedeflerimizi anlatan bir yazıdan olmayan bir şey çıkaranlara sadece gülümsüyorum.— Acun Ilıcalı (@acunilicali) April 25, 2018
Ilıcalı şöyle devam etti: “Meksika, Romanya, Yunanistan, Kolombiya ve ABD televizyonlarına prodüksiyon yapmaktayız. Bankalarımızdan kredi kullanarak büyümeye devam ediyoruz. Yurt dışındaki başarılarımızla dünya ajanslarında haber olurken, bu başarılarımızı ve hedeflerimizi anlatan bir yazıdan olmayan bir şey çıkaranlara sadece gülümsüyorum”
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