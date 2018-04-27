Antalya’da Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceği konferansı: ‘Ticari ilişkiler siyasi nedenlerle aksamamalı’

Büyükekşi, “Ticari ilişkilerin siyasi meseleler dolayısıyla aksamaması lazım. Ticaret ve siyasetin ayrı görülmesi lazım. Bizim ticari faaliyetlerimizi siyasetten ayrı şekillendirmemiz gerekiyor. Şu an örnek gösterecek olursak İsrail ile siyasi ilişkiler zaman zaman gerilse de ticari ilişkilerimiz sürekli artıyor. İnşallah Rusya ile de bunu hayata geçirebiliriz” diye konuştu.

Antalya Belek’te Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından “Yükselen Avrasya’da Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceği” başlığıyla düzenlenen konferans kapsamında “Türk-Rus ticaretinde 2023 hedefleri ve 2019 ajandası ne olmalı?” konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

EYLÜL AYINDA TÜRK-RUS EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞTAYI YAPILACAK

Burada konuşan Türk-Rus Toplumsal Forumu Eşbaşkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Çonkar, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eğitim ve Bilim Komitesi çalışmaları kapsamında Eylül ayında iki ülkeden üniversitelerin rektörlerinin katılacağı eğitim-bilim çalıştayı yapmayı planladıklarını bildirdi.

Prof. Dr. İlter Turan da iki ülke arasında eğitim alanında ve kültürel alanda temasların önemine dikkat çekerek “Toplumlar arası bağları güçlendirmek için çareler aramak lazım. Devletten devlete olmayan ilişkileri güçlendirecek yollar aranması lazım.

Bunun için de ister istemez iş dünyasının cömertliğine ihtiyaç duyuluyor” diye konuştu.



'TÜRKİYE İLE RUSYA DIŞ TİCARETİ ENERJİ VE SEBZE-MEYVENİN DIŞINA ÇIKMALI'

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 2008 yılında 31 milyar dolara ulaşmasına karşın süreç içinde yaşanan ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle bu rakamın azaldığını, geçen yıl 22 milyar dolar civarı gerçekleşen dış ticaret hacminde bir önceki yıla göre yaşanan yüzde 30’un üstünde artışın umut verici olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Rusya arasında Rusya lehine büyük bir dengesizlik olduğunu kaydeden Büyükekşi, “İkili ticareti mutlaka daha dengeli bir yapıya ulaştırmamız lazım. Rusya’ya ihracatımızda yaş meyve ve sebze ihracatı ön plana çıkıyor. Bizim ihracatımızın enerji ve yaş meyve sebzenin dışına çıkması lazım, yoksa katma değeri düşük ürünlerle 100 milyar doları yakalamamız mümkün değil” diye konuştu.

Rusya’nın en çok ithal ettiği ürünlerin makine, elektrikli cihazlar ve otomotiv olduğunu ifade eden Büyükekşi, “Türkiye, bu üç ürün grubunda 200 ülkeye ihracat yapabiliyor. Türkiye’nin bu konuda yetkinliği var, Rusya’ya da bu ihracatı çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilir” dedi.

'VİZE VE ÇALIŞMA İZİNLERİ KONUSUNDAKİ AKSAKLIKLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI LAZIM'

© Sputnik / Sergey Kuznecov ‘Rusya ve Türkiye arasında hizmet pasaportları için vize kolaylığı mutabakat süreci devam ediyor’

“Vize ve çalışma izinleri konusundaki aksaklıkların bir an önce çözüme kavuşturulması lazım” ifadelerini kullanan Büyükekşi, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak Moskova’da büro açmak istediklerini, bunun iki ülke ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Büyükekşi, “Amacımız, katma değeri yüksek ürünler ihraç etmek. Ar-ge, tasarım, marka ve inovasyonu katma değeri yükseltmenin yolları olarak görüyoruz. Bu konuda Rus mevkidaşlarımızla işbirliği yapmak isteriz” diye konuştu.

Büyükekşi, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ticari ilişkileri etkilememesi gerektiğini vurgularken bu konuda Türkiye-İsrail ilişkileri örneğini verdi. Büyükekşi, “Ticari ilişkilerin siyasi meseleler dolayısıyla aksamaması lazım. Ticaret ve siyasetin ayrı görülmesi lazım. Bizim ticari faaliyetlerimizi siyasetten ayrı şekillendirmemiz gerekiyor. Şu an örnek gösterecek olursak İsrail ile siyasi ilişkiler zaman zaman gerilse de ticari ilişkilerimiz sürekli artıyor. İnşallah Rusya ile de bunu hayata geçirebiliriz” dedi.

© Sputnik / Vitaliy Ankov Vladivostok'tan Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeye vize kolaylığı

İşadamı Eran Tapan ise katma değerli ürün ihracatı konusunda “Ben Aselsan’ın temsilcisi olarak, Aselsan ürünlerini pazarlamak Rusya’ya gittim. Şu anda ABD’de California polisi Aselsan’ın telsizini kullanıyor. Niye biz Rusya’ya örneğin telsiz satmayalım? Yeni katma değerli ürün üretelim ama mevcut katma değerli ürünlerimizi niye satmayalım?” diye konuştu.

Antalya merkezli Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı ise basit bir internet araması yapıldığında Türkiye-Rusya ilişkileri konusunda çıkan sonuçların yüzde 90’ının siyaset ve ekonomi alanında olduğuna dikkat çekerek “Ben burada yeni bir internet platformu kurmayı öneriyorum. Benim önerim, kültür ve sanat adamlarının, eğitimcilerin, turizmcilerin bir araya gelebileceği bir internet platformudur” dedi.

'NORMALLEŞMEYİ DEĞİL MAKULLEŞMEYİ KONUŞMALIYIZ'

Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı Can Baydarol ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin dünyadaki gelişmelerden soyutlanarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak “Rusya ile ilişkilerimiz şu anda iyi, fakat kısa zaman önce talihsiz bir uçak meselesi oldu. Arkasından maalesef Ankara’da Rus büyükelçinin katli meselesini yaşadık fakat bunun arkasındaki sis perdesini halen aydınlatılmadı. Öte yandan Rusya ile Batı dünyasının yaşadığı kriz var. Türkiye’nin de Batı ile ilişkileri pek iyi değil. Burada ‘Türkiye Batı dünyasından kopabilir mi’ gibi soruların ortasında biraz kendi yollarını arayan iki ülkeden bahsediyoruz. Bir ülkenin ticaretinin iyi gelişmesinden bahsedeceksek önce önümüzü görmemiz gerekiyor. Şu anda sorunumuz öğleden sonrayı öngörememek” diye konuştu.

Baydarol, “Dünyada herkes normalleşmeden bahsediyor, ben makulleşmeden bahsediyorum. Biz ilişkilerimizi değerlendirirken makul bir çizgi olduğunu, olası bir krizde nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi belirlememiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçekçilikle iyimserlik arasındaki optimal ilişkiyi hesaplamamız gerekiyor” dedi.

Baydarol, iki ülke arasındaki ticaretin iyileştirilmesi için ulaştırmanın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade ederek “Eğer malları taşıyanların önüne engel koyarsak ne ticaret ne de diğer sektörler gelişir” diye konuştu.

'TÜRK KÜLTÜRÜ BİR RUS İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR'

© AA / Mehmet Ali Özcan Rus Büyükelçi Yerhov: Rus-Türk ilişkilerinin gelişimi yönünde dev bir adım atıldı

Rus Kültür ve Doğal Miras Enstitüsü Müdürü Yevgeni Bahrevski ise yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki kültürel bağlardan söz ederek şöyle konuştu: "Rusya’ya Türk futbol takımı geldiğinde gazetelerde “Yeniçeriler geldi” gibi haberler okuyabilirsiniz. Yatağan sözcüğü Türkçe bir sözcüktür. Türkler arasında bu yatağan kelimesinin bir kılıç türünü ifade ettiği nadiren bilinir. Fakat Ruslar ve Azeriler bu sözcüğü biliyor. Bu, neyin ispatıdır; Türk kültürünün bir Rus için çok önemli olduğunun ispatıdır. Fakat örneğin Türkçe’de ‘Ayıdan post Moskoftan dost olmaz’ diye bir atasözünün olduğunu gördüm. Türkler arasında Ruslarla ilgili yanlış düşünceler de mevcut olabilir. Bu tarz ifadelerin halkları birbirinden uzaklaştırdığını düşünüyorum. Ama halkları yakınlaştıran öğeler de mevcut; örneğin Muhteşem Yüzyıl dizisi Rusya’da büyük bir ilgi çekti. Rus ev hanımları biliyor ki Osmanlı dönemindeki Türk hanımları çok güzeldir. Geçmişte siyasi sorunlar nedeniyle talihsiz olaylara tanık olduk. 2019 yılını, bunları aşarak bir Türk-Rus kültür yılı olarak en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflemeliyiz."