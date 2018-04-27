Demir çelik ürünleri ithalatına soruşturma

Demir ve alaşımsız çelik ürünleri ithalatına yerli üretici üzerinde ciddi zarar tehdidinin tespit edilmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar verilirken, Avrupa Birliği (AB) menşeli ürünler soruşturmadan muaf tutulacak.

© REUTERS / Andrew Harnik ABD: Çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden hiçbir ülke muaf tutulmayacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Ekonomi Bakanlığı tebliğine göre, soruşturma konusu ürünlerin kapsamı, soruşturma sürecinde toplanacak bilgiler doğrultusunda değişebilecek.

Korunma önlemi soruşturması sürecinde önlem uygulanması için gerekli koşulların oluştuğunun belirlenmesi halinde AB menşeli ürünler önlemden muaf tutulacak.

Soruşturma, İthalat Genel Müdürlüğü'nce yapılacak ve dokuz ay içinde tamamlanacak. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilecek.

Soruşturmaya konu ürünlerin arasında, demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünler, çubuklar, teller ve profiller, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri, boru ve içi boş profiller ile paslanmaz çelikler bulunuyor.