Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'den akaryakıtta ÖTV indirimi mesajı

Maliye Bakanlığı'nın, politikalarıyla Merkez Bankası'na destek olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, fiyat esnekliği az olan akaryakıt ürünlerinde ÖTV indirimine gidilebileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, TRT Haber'de gündemdeki ekonomik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası'nın önceki gün gerçekleştirdiği faiz indimi konusuna değinen Ertem, "Merkez Bankası'nın sıkılaştırması yeterli, gerekeni hatta fazlasını yapıyor. Dalgalı kur sistemi uygulayan bir ülkede kuru kontrol etmenin çok zor. Merkez Bankası'nın kur hedeflememesi gerekir" dedi.

Diğer taraftan "Maliye politikasının eksikliği gündemde, bunun altını çiziyorum" diyen Ertem, Bakanlığın fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gitmesi gerektiğini söyledi. Ertem, "Örneğin akaryakıt gibi, Merkez Bankası'nın politikalarını destekleyecek şekilde gerekli adımların atılması gerekiyor" diye konuştu.

Ertem'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: