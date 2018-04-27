'Türk mühendisler Tataristan'da kilit rol oynuyor'

İstanbul'da gerçekleşen Türkiye-Tataristan forumunda Sputnik'in sorularını yanıtlayan Tataristan Tatneftehiminvest Holding Genel Müdürü Samatoviç, "Çıkardığımız petrolü işlemeye yönelik çalışmalar hızlanacak. Bunu başarmak için gerekli olan yeni fabrikaların inşasında Türk mühendis ve inşaatçılar önemli rol oynuyor" dedi.

© AA / Cem Öksüz Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Türk partnerlerimize en iyi şartları oluşturmaya hazırız

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov liderliğindeki bir heyet, Türkiye-Tataristan İş Forumu için İstanbul'a geldi. Toplantı öncesinde Sputnik'in sorularını Tataristan Tatneftehiminvest Holding Genel Müdürü Rafinat Yarullin Samatoviç yanıtladı.

Samatoviç, "Tataristan'da petrol çıkarma çalışmaları aynı tempoyla devam edecek. Ancak ihracatta bir nebze azalma olabilir. Çünkü bu dönemde daha çok çıkardığımız petrolü işlemeye yönelik çalışmalara yöneleceğiz" diye konuştu.

'PETROLÜN TAMAMINI İŞLEMEMİZ GEREKİYOR'

Petrol işlemeye yönelik fabrikaların faaliyete geçmesi yönünde yoğun çabaların sürdüğünü ifade eden Tataristan devlet şirketinin yetkilisi, "Fabrikalar inşa ediyoruz, daha fazla çalışıyoruz, çıkarılan petrolü işliyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görev doğrultusunda çıkarılan petrolün tamamını işlememiz gerekiyor" dedi.

Tataristan'daki şirketlerde çalışan çok sayıda Türk inşaatçı ve mühendisin varlığının önemine dikkat çeken Samatoviç, "Bu insanlar çok kaliteli iş yapıyorlar. Halihazırda çalıştığımız şirketlerin başında Türk TAIF şirketi geliyor. 'İlk' isimli inşaat şirketi ile anlaşma safhasındayız. Görüşmeler gerçekleştirdik, onlar da Tataristan'da çalışmak istiyorlar. Türk inşaatçılar ve mühendislerin çok kaliteli çalıştığını söyleyebilirim. Bu kişilerin sayısı artacak" diye ekledi.