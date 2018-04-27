Rus tarım ajansı, Türk domates şirketlerine yönelik yasakları kaldırabilir

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Türkiye Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın garanti vermesi halinde, Türkiye'den domates alınırken şirket bazında uygulanmaya devam eden yasakların mayıs başından itibaren tamamen kaldırılabileceği belirtildi.

© AFP 2018 / JOEL SAGET Rusya: Türkiye’den domates sevkiyatı yapan firma sayısını arttırabiliriz

Açıklamada ayrıca, domateslerin hangi Türk üreticilerden alınacağına, şirketlere göre değil domates güvesi bulunmayan bölgelere göre karar verileceği kaydedildi.

Rosselhoznadzor daha önce de 5 Türk şirketine daha Rusya'ya domates ihraç etme izni vermişti. Böylece Rusya'nın domates aldığı Türk üreticilerin sayısı 20'yi bulmuştu.

Türk jetlerinin Kasım 2015'te bir Rus uçağını düşürmesi ardından Rusya'nın Türkiye'den alımını durdurduğu domates, Moskova-Ankara ilişkileri açısından sembolik bir önem kazanmıştı.

İlişkilerin normalleşmeye başlamasının ardından 2016'da Türk tarım sektörüne uygulanan yaptırımlar aşamalı olarak kaldırılırken, domates alımı konusundaki yasak Kasım 2017'ye kadar sürmüştü.