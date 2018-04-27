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    İstanbul / Türkiye ekonomisi

    Plazalar boşalıyor, ofis kiraları düşüyor

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    İstanbul'da konut fiyatlarında artış azalırken, ofis piyasası alarm veriyor. Merkezi iş alanlarındaki kiraların yüzde 8.1 oranında gerilediği, ofis binalarındaki boşluk oranının ise yüzde 30'u aşarak 10 yılın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi.

    Sözcü'den İsmail Şahin'in 'İstanbul Ofis Pazarı Genel Bakış' raporundan aktardığı verilere göre, yılın ilk 2 ayına kira rakamlarındaki düşüş damgasını vurdu.

    Emlak, konut, inşaat
    © AP Photo / Mark Lennihan
    Türkiye'de son bir yılda en fazla para kira ve konuta harcandı
    12 ofis bölgesinin incelendiği araştırmaya göre, mal sahipleriyle kiracılar arasında sert pazarlıkların yaşandığı dönemde, firmalar sözleşme süresinin dolmasını beklemeden indirim isteyince 'merkezi iş alanı'nda (MIA) A sınıfı ofis binalarındaki kira ortalaması yüzde 8.1 oranında düştü.

    2017 yılının ilk çeyreğinde metrekare bazında ortalama 25.9 dolar seviyesinde olan kiralar 23.8 dolara geriledi. Bu yılın ilk çeyreğinde, talep edilen en yüksek kira rakamı metrekare bazında 44 dolarla Levent'te görülürken, en düşük bedel ise 20 dolarla Altunizade ve havaalanı bölgesinde gözlendi.

    'BOŞLUK ORANI REKOR KIRDI'

    MIA'daki A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı yüzde 31.6, daha düşük kira ve satış değerine sahip eski veya yenilenmiş B sınıfı ofis binalarının boşluk oranı ise 12.9 oldu. Böylece İstanbul'un merkezinde yer alan plazalardaki boşluk oranı 10 yıldaki en yüksek seviyesine çıktı.

    Bağdat Caddesi
    © Flickr / Kadıköy Belediyesi
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    Avrupa Yakası'nda MIA dışı, A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı yüzde 21.6, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 19.4 oldu. Ekonomide yaşanan dalgalanma ve özellikle TL'nin son aylarda döviz karşısında hızlı değer kaybetmesinin etkisi, diğer sektörlerde olduğu gibi İstanbul ofis pazarında da hissedildi.

    Liste rakamlarında indirim yapılması ve kullanıcı lehine ticari şartlardaki değişikliklere ek olarak, kira sözleşmelerinin Türk Lirası olarak imzalanması için yapılan baskılar, 2018 birinci çeyrek döneminde pazarı etkiledi. Ekonomik sebeplerle özellikle büyük ölçekli ofis kullanıcılarının merkezi bölgelerden gelişmekte olan ofis bölgelerine geçişinde artış gözlendi.

    'EN BOŞ BÖLGE GAYRETTEPE-ESENTEPE-ZİNCİRLİKUYU'

    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
    gtb.gov.tr
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    Maslak, Beşiktaş, Etiler, Levent, Zincirlikuyu, Esentepe ve Gayrettepe gibi merkezi iş alanlarında boşluk oranları artarken, maliyeti düşürmek isteyen firmalar, Kartal, Maltepe, Kağıthane ve Ataşehir gibi gelişen ofis bölgelerine taşınmayı tercih etti.

    Merkezi iş alanlarında A sınıfı binalardaki boşluk oranlarının en fazla olduğu bölge yüzde 38 ile Gayrettepe-Esentepe-Zincirlikuyu olurken, ikinci sırada yüzde 34.8 ile Maslak, üçüncü sırada yüzde 28.5 ile Levent yer aldı.

    Merkezi iş alanının dışında kalan Kozyatağı'nda boşluk oranı yüzde 23.3'e yükselirken, son dönemde çok sayıda plazanın inşa edildiği Güneşli, Sefaköy, Yenibosna, Ataköy'ü kapsayan havaalanı bölgesinde A sınıfı ofis binalarında boşluk oranı yüzde 20.9 oldu. Yüksek kira bedeline sahip A sınıfı ofislerde daha fazla boşluk görülürken, B sınıfında bu rakamların daha düşük olması dikkat çekti.

    Etiketler:
    kira, plaza, ofis, İstanbul
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