Plazalar boşalıyor, ofis kiraları düşüyor

Sözcü'den İsmail Şahin'in 'İstanbul Ofis Pazarı Genel Bakış' raporundan aktardığı verilere göre, yılın ilk 2 ayına kira rakamlarındaki düşüş damgasını vurdu.
2017 yılının ilk çeyreğinde metrekare bazında ortalama 25.9 dolar seviyesinde olan kiralar 23.8 dolara geriledi. Bu yılın ilk çeyreğinde, talep edilen en yüksek kira rakamı metrekare bazında 44 dolarla Levent'te görülürken, en düşük bedel ise 20 dolarla Altunizade ve havaalanı bölgesinde gözlendi.
'BOŞLUK ORANI REKOR KIRDI'
MIA'daki A sınıfı ofis binalarındaki boşluk oranı yüzde 31.6, daha düşük kira ve satış değerine sahip eski veya yenilenmiş B sınıfı ofis binalarının boşluk oranı ise 12.9 oldu. Böylece İstanbul'un merkezinde yer alan plazalardaki boşluk oranı 10 yıldaki en yüksek seviyesine çıktı.
Liste rakamlarında indirim yapılması ve kullanıcı lehine ticari şartlardaki değişikliklere ek olarak, kira sözleşmelerinin Türk Lirası olarak imzalanması için yapılan baskılar, 2018 birinci çeyrek döneminde pazarı etkiledi. Ekonomik sebeplerle özellikle büyük ölçekli ofis kullanıcılarının merkezi bölgelerden gelişmekte olan ofis bölgelerine geçişinde artış gözlendi.
'EN BOŞ BÖLGE GAYRETTEPE-ESENTEPE-ZİNCİRLİKUYU'
Merkezi iş alanlarında A sınıfı binalardaki boşluk oranlarının en fazla olduğu bölge yüzde 38 ile Gayrettepe-Esentepe-Zincirlikuyu olurken, ikinci sırada yüzde 34.8 ile Maslak, üçüncü sırada yüzde 28.5 ile Levent yer aldı.
Merkezi iş alanının dışında kalan Kozyatağı'nda boşluk oranı yüzde 23.3'e yükselirken, son dönemde çok sayıda plazanın inşa edildiği Güneşli, Sefaköy, Yenibosna, Ataköy'ü kapsayan havaalanı bölgesinde A sınıfı ofis binalarında boşluk oranı yüzde 20.9 oldu. Yüksek kira bedeline sahip A sınıfı ofislerde daha fazla boşluk görülürken, B sınıfında bu rakamların daha düşük olması dikkat çekti.
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