Rusya, Türk domatesine yönelik kısıtlamaları kaldırdı

Rusya, Türk domatesine yönelik kısıtlamayı kaldırdı. Rusya Federasyonu'na Türkiye'den yapılan domates ihracatı, Rusya Tarım Bakanlığı'nca yetki verilen sınırlı sayıda ihracatçı tarafından yapılabiliyordu.

© AA / Cem Öksüz Zeybekci, Novak ve Tkaçev ile görüştü

Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin23 Nisan'da Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev ile Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmeyi takiben, her iki bakanın talimatları çerçevesinde 26 Nisan'da iki ülke ekonomi ve tarım bakanlıkları yetkilileri teknik düzeyde toplantı yaptı.

Toplantı sonrasında Rusya, Türkiye'den domates ithalatındaki firma sınırlamasını kaldırdı ve bu çerçevede Rusya'ya Türkiye'den yapılan sağlık koşullarına uygun domates ihracatı tamamen serbest bırakıldı.

Rusya, Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye'den domates ithalatını durdurmuştu. İki ülke ilişkilerinde yaşanan normalleşmenin ardından Rusya söz konusu kısıtlamaları kademeli bir şekilde kaldırmıştı.