Rusya, Türk domatesine yönelik kısıtlamaları kaldırdı

Rusya, Türk domatesine yönelik kısıtlamayı kaldırdı. Rusya Federasyonu'na Türkiye'den yapılan domates ihracatı, Rusya Tarım Bakanlığı'nca yetki verilen sınırlı sayıda ihracatçı tarafından yapılabiliyordu.
Toplantı sonrasında Rusya, Türkiye'den domates ithalatındaki firma sınırlamasını kaldırdı ve bu çerçevede Rusya'ya Türkiye'den yapılan sağlık koşullarına uygun domates ihracatı tamamen serbest bırakıldı.
Rusya, Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye'den domates ithalatını durdurmuştu. İki ülke ilişkilerinde yaşanan normalleşmenin ardından Rusya söz konusu kısıtlamaları kademeli bir şekilde kaldırmıştı.
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