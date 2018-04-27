Özelleştirme sürüyor: Alpullu ve Muş şeker fabrikaları satıldı

Alpullu ve Muş şeker fabrikalarının ihaleleri bugün yapıldı. Alpullu Şeker Fabrikası ihalesini Binbir Gıda, Muş Şeker Fabrikası'nın ihalesini ise MBD İnşaat kazandı.

© AA / Evrim Aydın Afyon Şeker Fabrikası satıldı

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine devam ediliyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Alpullu Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 150 milyon lira ile Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Muş Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde ise en yüksek teklifi 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ-Öz Er-Ka İnşaat Turizm Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubu verdi.