CHP'li Pekşen: Çaykur’a zarar ettirip yandaşa satacaklar

Varlık Fonu’na devredilmeden Çaykur’un kar ettiğini söyleyen CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, kurumun 267 milyon lira zarar etmesini eleştirdi ve “Çaykur’a önce zarar ettirip daha sonra yandaşa satacaklar” dedi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre, Çaykur'un 267 milyon lira zarar ettiğini açıklamasına CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'den tepki geldi.

© AA / Selim Bostancı Baykal: Çaykur hisseleri Katarlılara rehin verilmiştir

Varlık Fonu'na devredilmeden önce kurumun kar ettiğini hatırlatan Pekşen, “2 yıldır Çaykur'u soyacaklar sonra da zarar ediyor diye satıp yağmalayacaklar dedik. Şimdi görüyoruz ki bu plan devreye sokulmuş. Bu zarar falan değildir. Bu Çaykur'u satmak için kurulmuş bir tezgahtır” dedi.

'BU TAM BİR OYUNDUR'

Pekşen, zarar ettiğini açıklayan Çaykur'la ilgili ‘yağmalanacak' iddiasında bulunarak şunları söyledi:

“Bu konuyla ilgili Başbakan'a, Varlık Fonu yöneticilerine ve Çaykur Genel Müdürü'ne defalarca sorular sorduk. Ancak ne hikmetse bu sorular görmezlikten gelindi. Şimdi görüyoruz ki geçmiş dönemde söylediklerimiz doğru çıktı. ‘En geç 2 yıl içinde Çaykur'u satacaklar' demiştik. Varlık Fonu'na devredilemeden önce zarar etmeyen Çaykur bir anda 267 milyon TL zarar ediyor. Bu tam bir oyundur. Çaykur da Şeker Fabrikaları'nda olduğu gibi önce zarar ettirilip sonra da yandaşa satılacaktır.”

© AA / Arşiv Varlık Fonu yönetiminde Yiğit Bulut da var

Pekşen, şöyle devam etti:

“Çaykur'un açıkladığı zarar falan değil. Bu Çaykur'u satmak için kurulmuş bir tezgahtır. Bu bilerek ve isteyerek yapılmış bir tezgahtır. Varlık Fonu'na devredilirken konuyu gündeme getirdiğimizde AKP yalanlamıştı. Ancak biz bunların ruhlarını bildiğimiz için inatla ısrarla bu işi takip ettik. O dönemde satamamışlardı. Şimdi görüyoruz ki Çaykur zarar etti bahanesiyle satılacak. Kendine yerli ve milli diyenler bu ülkenin, bu halkın tüm varlıklarını yandaşa ve yabancıya peşkeş çekmektedir” dedi.

'MUTLU GÜNLER ÇOK YAKINDA'

Pekşen, “Buradan AKP'ye soruyorum; Çaykur el altından kimlere peşkeş çekildi” diye sordu ve sözlerine şu ifadeleri ekledi:

“Türkiye Yandaşçılık, Yağmacılık ve Yozlaşma cenneti oldu. AKP ile birlikte hem Türkiye hem de Karadeniz çok büyük bir çöküntü yaşamıştır. Ama çok az kaldı, gidiyorlar. Beklenen çok uzak değil. Mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşayacağımız günler çok yakındır."