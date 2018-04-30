Dolar, haftaya yatay başladı: Gözler enflasyon raporunda

Dünya gazetesinin aktardığına göre, TCMB'nin faiz artırım kararı ile birlikte dalgalı bir haftayı geride bırakan dolar/TL güne 4.05 civarında başlarken bankacılar piyasalarda TCMB'nin enflasyon raporunda yapacağı açıklamaların ve veri gündeminin takip edileceğini belirtiyorlar. Cuma gününü 4.05 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah 4.0420 seviyesinde.

Bankacılara göre bugün en önemli gündem maddesi TCMB'nin yılın ikinci enflasyon raporu olacak. Raporda ileriye yönelik enflasyon ve faiz konusunda yapılabilecek açıklamalar yönlendirmeler yakından izlenecek.



