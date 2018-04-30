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    Dış ticaret - liman

    Dış ticaret açığı 5.9 milyar dolar

    © AA /
    Ekonomi
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    Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 28.8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi. En fazla ihracat Almanya'ya yapılırken, en çok ithalat Rusya'dan gerçekleştirildi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12.7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar olarak gerçekleşti.

    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © AA /
    Dış ticaret açığı yüzde 54 arttı
    Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 28.8 artarak 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

    İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mart ayında yüzde 76.1 iken, 2018 Mart ayında yüzde 72.7'ye geriledi.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 4 arttı, ithalat yüzde 0.1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8.5, ithalat yüzde 16.1 arttı.

    Dış ticaret istatistikleri, 2018 Mart.
    © AA /
    Dış ticaret istatistikleri, 2018 Mart.

    İTHALATTA İLK SIRA RUSYA'NIN

    Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Mart ayında 2 milyar 147 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 101 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 1 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 35 milyon dolar ile İngiltere izledi.

    AB'NİN İHRACATTA PAYI ARTTI

    ticaret, ihracat, ithalat, ekonomi
    © REUTERS / Fabian Bimmer/File Photo
    İhracat şubat rekorunu kırdı
    Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 18.2 artarak 7 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Mart ayında yüzde 46.7 iken, 2018 Mart ayında yüzde 51.3 oldu.

    Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Mart ayında 1 milyar 511 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 45 milyon dolar ile İngiltere, 961 milyon dolar ile İtalya ve 738 milyon dolar ile Irak takip etti.

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    Etiketler:
    ithalat, ihracat, Dış ticaret, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye
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