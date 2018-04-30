TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.4'e yükseltti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahminleri, beklendiği gibi yukarı yönlü revize edildi. TCMB Başkanı Çetinkaya, enflasyon tahminini 0.5 puan artırarak yüzde 8.4'e çıkardıklarını söyledi.