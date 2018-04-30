TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.4'e yükseltti

Çetinkaya, TCMB'nin enflasyon raporunu açıklarken özetle şu ifadeleri kullandı:
- Petrol fiyatları varsayımını 2018 için 66 dolardan 68 dolara, 2019 için 62 dolardan 65 dolara yükselttik.
- Gıda enflasyonu varsayımını 2018 ve 2019 için yüzde 7 olarak koruduk.
- 2018 sonunda enflasyonun yüzde 8.4 olacağını öngörüyoruz. (Önceki yüzde 7.9)
- 2019 sonunda enflasyonun yüzde 6.5 olacağını öngörüyoruz. (Önceki yüzde 6.5)
#Canlı: Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya,"Enflasyon Raporu 2018-II Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşuyor https://t.co/TQY7RChylC— AA Canlı (@AACanli) April 30, 2018
- 2018 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 7.2-9.6 aralığında —orta noktası yüzde 8.4- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. (Önceki yüzde 6.5-9.3 ile yüzde 7.9)
- 2019 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 4.7-8.3 aralığında —orta noktası yüzde 6.5- gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (Önceki yüzde 4.7-8.3 ile yüzde 6. 5)
- Enflasyonun orta vadede yüzde 5.0 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülüyor. (Önceki yüzde 5.0)
- 2018 enflasyon artışının 0.4 puanı petrol ve döviz kurundan kaynaklandı.
PARA POLİTİKASINDA SADELEŞME YOLDA
- Sadeleştirme ile ilgili hedef ve planımız devam ediyor. Nihai adımın yakın olduğunu düşünüyorum, kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşme yönünde adım atılacak, çok uzak değiliz. Önümüzdeki dönemde yine enflasyon görünümlerine bağlı olarak para politikası şekillenecek, ihtiyaç duyulursa ilave sıkılaştırma yapılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)