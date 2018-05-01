Rus işçiler için termal protokol: Tatillerini Türkiye'de yapacaklar

Rusya'da ağır işlerde çalışan işçilerin yıllık 15 günlük termal tatil haklarını Türkiye'de kullanmaları için protokol yapılacağı bildirildi. Termal otel işletmecilerine göre protokol, turizmde bir devrim etkisi yaratacak.

Termal Sağlık ve Turizm Derneği'nden (TESTUD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli kaplıca turizmi merkezlerinden Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, dernek başkanı Yavuz Yılık, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven ve turizmcilerin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un, 'cari açığın ilacının turizmde olduğu ve turist sayısının en kısa sürede 50 milyona çıkarılması gerektiği' yönündeki açıklamalarının hatırlatıldığı toplantıda, Rusya'da bu anlamda büyük bir potansiyel olduğu vurgulandı.

'SİBİRYA'NIN SOĞUĞUNDAN, BİZİM ŞİFA DAĞITAN SULARIMIZA…'

TESTUD Başkanı Yılık, toplantıda yaptığı konuşmada, turizmi çeşitlendirmenin önemine işaret ederek, her yıl gelen 5 milyon Rus turist sayısını, termal turizmle 7 milyona çıkarmanın mümkün olduğunu belirtti.

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Rusya'da son 2 ayda yaptıkları temaslardan beklentilerinin üzerinde sonuç aldıklarını ifade eden Yılık, şunları kaydetti:

"Ülkemizin termal kaynaklarını yabancılara, özellikle de potansiyeli olan ülke turistlerine tanıtmak için gece-gündüz yürüttüğümüz çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. İlgili bakanlık yetkililerinin de verdiği tam destekle, Rusya Sağlık Turizm Derneği ile 15 Temmuz – 8 Eylül tarihleri arasında 3 heyetle Rusya'da, özellikle dev sanayi tesislerinin bulunduğu Sibirya bölgesindeki 7 şehirde çalışanların termal tatillerini ülkemizde gerçekleştirmeleri için protokol yapacağız. Görüşmeye Türkiye'den pek çok dernek, sivil toplum örgütü ve otel sorumluları katılacak. Öncesinde ise 14 Mayıs'ta Rus konukları biz ağırlayacağız. Rusya’da ağır işlerde çalışan işçilerin, yıllık 15 günlük termal tatillerini Türkiye'de geçirmesi bize çok önemli turizm kaynağı olmasının yanı sıra cari açığın kapatılmasında da en büyük kaynaklardan biri olacak. Tahminlerimize göre, yıllık 2 milyon Rus turisti termal kaynaklarımıza çekebileceğiz. Şu an termal tesislerimizde, yıllık sadece 60 bin turist olduğunu düşünürsek, bu girişimimiz sektörde devrim etkisi yaratacak. Sibirya'nın soğuğundan bizim şifa dağıtan sımsıcak sularımıza girecekler, ülkemizde termal turizm yatırımlarının katlanmasına katkı sağlayacaklar."