İhracatta rekor kırıldı

İhracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat ise rekora imza atarak 161.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, bu yılın nisan ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, nisanda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10.4 artışla 54.7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10.7 artarak 161.1 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık rakam ihracat rekoruna işaret etti.

RUSYA'YA İHRACATTA YÜZDE 62'LİK YÜKSELİŞ

En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında en yüksek artış yüzde 62.2 ile Rusya'da gerçekleşti. Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, AB'ye ihracat yüzde 24 artış gösterdi. Afrika'ya ihracat yüzde 24.7, Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 13.6 artarken, Orta Doğu'da yüzde 11.5, Kuzey Amerika ülkelerinde ise yüzde 6.2 düşüş yaşandı. Nisan ayında AB'nin ihracattaki payı yüzde 51.6 oldu.

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Nisan ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün nisan ayı ihracatı, 2.9 milyar dolar olurken, otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.6 arttı. Otomotiv sektörünü, 1.5 milyar dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ve 1.3 milyar dolarla kimyevi maddeler sektörleri takip etti.

Nisan ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise, yüzde 38.3 ile savunma ve havacılık sanayi, yüzde 31.2 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 27.7 ile demir ve demir dışı metaller oldu. Genele bakıldığında ise, tarım ihracatı yüzde 11, sanayi ürünleri ihracatı yüzde 17.2 artarken madencilik ürünleri ihracatı yüzde 17.5 azaldı.

AB'YE YÜZDE 24'LÜK ARTIŞ

Verilere göre, nisan ayında 161 ülke ve bölgeye ihracatın artarken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 23.3, İngiltere'ye yüzde 16.1, İtalya'ya yüzde 15.7, Fransa'ya yüzde 41.5 ve İspanya'ya yüzde 34.4 ihracat artışı yaşandı.