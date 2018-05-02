Türkiye ile Güney Kore arasında 4 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile heyetler arası görüşmesi sonrasında iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

Başkent Seul'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

İki ülke arasında 'Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı', 'Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Uydu ve Uzay Teknolojileri Alanlarında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı', 'Sanayi ve Enerji Bakanlığı Arasında Sanayi İşbirliği Mutabakat Zaptı', 'Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı' olmak üzere 4 anlaşma imzalandı.

© AA / Kayhan Özer Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore’ye gidiyor

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ortak açıklamaya göre, iki lider, Filistin ve Suriye dahil olmak üzere Ortadoğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu, Suriye'deki sorunun kalıcı siyasi bir çözüme kavuşturulması ve insani krize çözüm bulunması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.

'TEMENNİ EDİYORUZ Kİ KARARLILIK DEVAM EDER'

Açıklamaya göre, ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayi alanları dahil olmak üzere iş birliği projelerini genişletmeye yönelik çabaları sürdürme hususunda anlaşıldı.

Erdoğan, Güney Kore lideriyle toplantının basına açık kısmında konuştu. Her şeyden önce Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yapılan, dünya barışına çok ciddi katkısı olacak görüşme dolayısıyla şahsı ve milleti adına tebriklerini ileten Erdoğan, "Zira dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz sebebiyle sizleri tebrik ediyoruz. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ'

Erdoğan, özellikle bu sürecin Kuzey Kore'nin farklı ülkelerle de görüşmelerini devam ettirirse çok daha olumlu görüşmelere vesile olacağına işaret ederek, "Bizler Türkiye olarak, bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunları yapmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Güney Kore ve Türkiye ilişkilerinin özellikle son dönemde çok iyi bir noktada olduğunu belirten Erdoğan, yaklaşık 7.5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olunduğunu söyledi.

'BİRLİKTE YAPABİLECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR'

Bunu yeterli bulmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki bu çok daha ileri bir konuma ulaşsın. Her iki ülkenin gerek nüfus potansiyeli gerekse şu anda G-20 içerisindeki iki ülke olarak bunu yükseltmesi gereklidir diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye ve Güney Kore'nin toplam nüfusuna baktığımız zaman 132 milyon nüfusa sahibiz. 132 milyon, böyle bir nüfus potansiyeline gerçekten bu ticaret hacmi çok düşük. Bu 10-15 milyar dolara niye ulaşmasın? Özellikle de başta savunma sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanlarında birlikte yapabileceğimiz çok şey var."