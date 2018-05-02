S&P'nin not indirimi sonrası dolar/TL 4.11 seviyesinde

© AP Photo / Henny Ray Abrams Standard&Poor's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

S&P Türkiye’nin kredi notunu bir kademe daha düşürerek, yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altında bulunan BB- düzeyine indirdi. S&P’den yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak, 'enflasyon görünümünde bozulma, liradaki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonu' gösterildi. Son indirimde, Türkiye’nin kredi notu görünümü ise 'negatiften durağana' çevrildi.

S&P’nin açıklaması sonrası erken işlemlerde dolar 4.1133 liraya kadar yükseldi ve bu düzeylerde tutundu. Euro da 4.9354 lirayı gördükten sonra 4.93 – 4.94 lira aralığında hareket etmeye başladı.

Gram altın 172.9, çeyrek altın ise 283 liradan satılıyor.