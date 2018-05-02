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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun

    Erdoğan: Kanal İstanbul'da Güney Kore'nin yer alması iftihar vesilesi olacak

    © AA /
    Ekonomi
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul projemizde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak" dedi.

    Erdoğan, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile görüştü.

    Kanal İstanbul
    © AA / Lokman Akkaya
    Güney Kore, Kanal İstanbul'a talip
    'BU MUHTEŞEM BİNADA…'

    Sözlerine "Bu muhteşem parlamento binasında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum" diyerek başlayan Erdoğan, Kore ve Türkiye arasındaki tarihi bağların ne kadar güçlü olduğunun tarihi bir gerçeklik olduğunu söyledi.

    Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yaptıklarını anlatan Erdoğan, verimli adımlar attıklarını, kararlar aldıklarını dile getirdi.

    'BİZİ MUTLU ETTİ'

    Erdoğan konuşmasında Türkiye'de çok sayıda mega projede Güney Kore'nin yer aldığına dikkati çekerek, "Bunların sonuncusu dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü'dür. Burada yer almanız bizleri mutlu etmiştir. Şimdi ise Kanal İstanbul Projemiz var ki, bu projenin içerisinde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore lideri Moon Jae-in
    © AA /
    Türkiye ile Güney Kore arasında 4 anlaşma
    Yunus Emre Kültür Merkezi'nin, Hankuk Üniversitesi bünyesinde kurulmasına ilişkin protokolün, bu ziyarette imzalanmasının planlanmış vaziyette olduğunu kaydeden Erdoğan, "Merkezin, kültürel ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

    4 ANLAŞMA

    Türkiye ve Güney Kore arasında 4 anlaşma imzaladıklarını belirten Erdoğan, "Gerek ikili görüşmede gerekse heyetler arasında savunma sanayinde diğer birçok alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz, bu konuların üzerinde durduk" diye konuştu. 

    2012 yılında Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilen ikili görüşmelerin bulunduğuna değinen Erdoğan, hedeflerinin siyasi olduğu kadar ekonomik, ticari, bilimsel, teknolojik ve kültürel alanlarda bu ilişkileri daha da güçlendirmek olduğuna dikkati çekti.

    Erdoğan, bugün mevkidaşı Moon ile yaptığı görüşmelerde bu yönde ortak bir iradeye sahip olunduğunun görüldüğüne işaret etti.

    Cumhurbaşkanı  Erdoğan, ülkelerin gerek Birleşmiş Milletler gerekse G20 gibi üyesi oldukları uluslararası forumlarda aktif roller üstlenmelerinin, küresel sorunların çözümüne de katkıda bulunduğunu vurguladı.

    'SERBEST TİCARET ANLAŞMASI'NIN İMZALANMASINDA BÜYÜK FAYDA VAR'

    Türkiye ve Güney Kore'nin öncülüğünü yaptığı Meksika-Endonezya-Güney Kore-Türkiye-Avustralya (MIKTA) oluşumunun her geçen gün giderek güçlendiğinin altını çizen Erdoğan, geçen yıl MIKTA Parlamento Başkanlığı toplantısına Kore'nin katılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Erdoğan, şöyle devam etti:

    Ivanka Trump- Moon Jae-in
    © REUTERS /
    Türkiye- Güney Kore krizi kapıda: Cinayet haberinde Devlet Başkanı Moon'un fotoğrafı kullanıldı
    "Parlamentolar arası ilişkilerin, temasların yoğunlaştırılmasının inanıyorum ki çok büyük faydası olacaktır. Meclis Başkanımızın davetlisi olarak en yakın zamanda sizleri de ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Parlamentolar arası dostluk gruplarının gerçekleştirdikleri ziyaretler, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve beklentilerin iletilmesi çok önemli vesileler oluşturuyor.

    Önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen ülkelerimizin, yıllık 7 milyar dolarlık bir ticaret hacmi, bu bizim arzuladığımız potansiyelin çok gerisinde. Onun için Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce imzalanmasında çok büyük faydalar var."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafirperverlikleri için şahsı ve heyeti adına teşekkür etti.

    Etiketler:
    Kanal İstanbul Projesi, Chung Sye-kyun, Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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