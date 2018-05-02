Şimşek: S&P'nin not indiriminin zamanlaması manidar, analiz yetersiz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesinde zamanlamanın manidar olduğunu belirterek, S&P analizinin de yetersiz olduğunu ifade etti.

© AP Photo / Henny Ray Abrams Standard&Poor's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye kararına tepki gösteren Şimşek, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Kuruluşun daha önce Türkiye'nin kredi notunu Ağustos'ta gözden geçirmeyi planlandığını belirten Şimşek, "Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor. S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?" dedi.

S&P analizinin de yetersiz olduğunu ifade eden Şimşek'in paylaşımları şöyle:

1/5 S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce Türkiye’nin kredi notunu Ağustos’ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor.



Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu? — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2018

2/5 Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış.



S&P’nin analizi de yetersiz.



— Aşırı ısınma 2017’nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018’de yavaşladı.

— Finansal koşullar 2017’ye oranla daha sıkı.

— Merkez bankası gecikmeli de olsa tepki verdi. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2018

3/5 Cari açıktaki artış büyük ihtimal ile geçici. Çünkü;



— Cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor.

— Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak.

— Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2018

4/5 Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz.



— Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle hayata geçiriyoruz

— Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık.

— Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2018

5/5 Belirsizlikler azalıyor.



— Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı.

— Seçimlerin erkene alınmış olması siyasi belirsizliği azalttı ve piyasalar bu karara olumlu tepki verdi.

— AB ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler var. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2018

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