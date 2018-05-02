Şimşek: S&P'nin not indiriminin zamanlaması manidar, analiz yetersiz

Kuruluşun daha önce Türkiye'nin kredi notunu Ağustos'ta gözden geçirmeyi planlandığını belirten Şimşek, "Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor. S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?" dedi.
S&P analizinin de yetersiz olduğunu ifade eden Şimşek'in paylaşımları şöyle:
1/5 S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce Türkiye’nin kredi notunu Ağustos’ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2018
Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?
2/5 Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2018
S&P’nin analizi de yetersiz.
— Aşırı ısınma 2017’nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018’de yavaşladı.
— Finansal koşullar 2017’ye oranla daha sıkı.
— Merkez bankası gecikmeli de olsa tepki verdi.
3/5 Cari açıktaki artış büyük ihtimal ile geçici. Çünkü;— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2018
— Cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor.
— Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak.
— Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var.
4/5 Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2018
— Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle hayata geçiriyoruz
— Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık.
— Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız
5/5 Belirsizlikler azalıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 2, 2018
— Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı.
— Seçimlerin erkene alınmış olması siyasi belirsizliği azalttı ve piyasalar bu karara olumlu tepki verdi.
— AB ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler var.
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