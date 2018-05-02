Standard&Poor's: Not indiriminin seçimle ilgisi yok

Not indirimine ilişkin Bloomberg HT'ye açıklama yapan Gill, "Bizim basın açıklamamızda atıfta bulunduğumuz üzere emeklilere yapılacak ödemeler ve vergi affı gibi ek mali genişleme uygulamaları tüketimi daha da tetikleyecek" dedi.

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Türkiye ekonomisinde ana itici gücün tüketim olduğunun altını çizen Gill, "Yüksek tutarlı kamu yatırımları yanında bu iki faktör (emekli ikramiyeleri ve vergi affı) aşırı ısınmanın kaynağı ve bu endişe kaynağı" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın para politikası adımlarına yönelik konuşan Gill, bu konuda yapıcı bir görüşe sahip olduklarını dile getirdi.

TCMB'nin tek faiz oranı çerçevesinden çıkmasının olumlu bir durum olduğunu belirten S&P'nin kıdemli direktörü, "Biz bunun ümit vaat ettiğini düşünüyoruz, ancak henüz uygulamaya konmuş değil" dedi.

Gill, "(TCMB) Bağımsız bir kurum olarak üzerindeki baskı ve volatil TL dikkate alındığında uygun parasal tedbirleri alması zor görünüyor" ifadelerini kullandı.