Dolar/TL, güne 4.16'dan başladı

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altına çekerken, kararın ardından TL gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. Dolar/TL, 4.17’yi aşarak son üç haftanın zirvesini gördü.
© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND
FED'in dün akşamki faiz toplantısı sonrasında ise kurda anlamlı bir hareket yaşanmadı.
Dün 4.1795 ile üç haftanın zirvesini gören dolar yeni güne 4.1680 seviyelerinden başladı.
Euro/TL 4.9975'ten el değiştirirken, euro/dolar da 1.1985 seviyesinde yer alıyor.
Brent petrol 73.17, altının ons fiyatı ise 1309.45 dolardan işlem görüyor.
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