Goldman Sachs: Enflasyon yüzde 12'ye çıkacak

FAİZLER ARTACAK
"Enflasyonun yaz sonunda yüzde 12'nin üzerinde tepe yapacağını düşünüyoruz" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, "Bu ay açıklanan enflasyon rakamını ve Türk Lirası'nın performansını dikkate aldığımızda, 3. çeyrekte 75 baz puan faiz artırımı tahminimiz için risklerin daha erken ve daha büyük bir faiz artırımına doğru kaydığını düşünüyoruz" dedi.
© REUTERS / Yves Herman
Değerlendirme notunda, "Türkiye'de enflasyonun yükselmeye devam etmesini bekliyoruz. Enflasyonun yaz sonunda yüzde 12 seviyesinin üzerinde tepe yapmasını ve yıl sonunda yüzde 11 olmasını bekliyoruz" dendi.
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