Dolar yeni güne 4.22 liradan başladı

Kur ardından 4.20 seviyesinin altına inse de piyasa kapanış saatine yakın yukarı yönlü hareketlenerek rekorunu 4.2446 seviyesine taşıdı. Gün içerisinde ise genel olarak işlemler 4.19 — 4.21 bandında gerçekleşti.
Benzer hareket euro cephesinde de yaşandı. Euro/TL, 5.0759'a kadar yükseldi.
© AP Photo / Richard Drew
Bu gelişmelerinde ardından TL, gelişen para birimleri içerisinde en çok değer kaybeden para birimi oldu.
Dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde saat 07:35 itibariyle 4.2245 liradan, euro ise 5.0680 liradan el değiştiriyor.
Euro/dolar 1.1990 seviyesinde yer alırken, brent petrol 73.55, altının ons fiyatı ise 1313.40 dolardan işlem görüyor.
Kurda geri çekilmeler sınırlı kalacağı kaydediliyor.
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