JP Morgan, TCMB'den haziranda da faiz artışı bekliyor

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, TCMB’nin Temmuz’da 50 baz puan faiz artışı yapacağını tahmin eden JP Morgan "Artık TCMB’nin haziranda 100 baz puan faiz artışı yapmasını bekliyoruz, para politikasında sadeleşme de muhtemel" dedi.

© REUTERS / Mike Segar Goldman Sachs ve JP Morgan'dan erken seçim değerlendirmesi

JP Morgan Ekonomisti Yarkın Cebeci'nin yayınladığı raporda, "TCMB daha fazla kredibilite kaybından kaçınmak için daha erken faiz artışı yapmalı. TCMB’nin kötüleşen fiyat dinamiklerine faiz artırarak ve para politikasını normalleştirerek cevap vermesini bekliyoruz. Bu hamlelerin seçim sonrası gelmesi daha etkili olur. Ancak liradaki baskı ve akut kredibilite problemi düşünüldüğünde gecikme fiyat dinamiklerini daha da kötüleştirebilir" ifadeleri kullanıldı.

JP Morgan yılsonu TÜFE beklentisini yüzde 9.5’ten yüzde 10.8’e yükseltti. Raporda enflasyonun endeks tarihinin zirvesine ulaşması beklentisi de ifade edildi.

Raporda enflasyonla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyonun döngüsel zirvesine yüzde 12.3 ile Temmuz’da ulaşmasını bekliyoruz. Kasım’a kadar yüzde 12 civarında kalmasını tahmin ediyoruz. Seçimlerin öne çekilmesiyle 2019’da mali gevşeme riski azaldı. 2019 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 10.5’ten yüzde 9.7’ye revize ettik."