JP Morgan, TCMB'den haziranda da faiz artışı bekliyor

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, TCMB’nin Temmuz’da 50 baz puan faiz artışı yapacağını tahmin eden JP Morgan "Artık TCMB’nin haziranda 100 baz puan faiz artışı yapmasını bekliyoruz, para politikasında sadeleşme de muhtemel" dedi.
JP Morgan yılsonu TÜFE beklentisini yüzde 9.5’ten yüzde 10.8’e yükseltti. Raporda enflasyonun endeks tarihinin zirvesine ulaşması beklentisi de ifade edildi.
Raporda enflasyonla ilgili şu ifadeler yer aldı:
"Enflasyonun döngüsel zirvesine yüzde 12.3 ile Temmuz’da ulaşmasını bekliyoruz. Kasım’a kadar yüzde 12 civarında kalmasını tahmin ediyoruz. Seçimlerin öne çekilmesiyle 2019’da mali gevşeme riski azaldı. 2019 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 10.5’ten yüzde 9.7’ye revize ettik."
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