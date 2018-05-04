Rusya ve Türkiye’nin domatese ortak denetimi 10 Mayıs’ta başlıyor

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, Rus ve Türk uzmanların 10 Mayıs’tan itibaren Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilen domatesi ortak denetimden geçireceklerini duyurdu.

© AA / Derviş Çömez Rusya'nın kararı Türk domates üreticisinin yüzünü güldürdü

Ajansın konuya ilişkin açıklamasında, “Gelencik deniz limanında 10 Mayıs 2018’de Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile birlikte Rusya Federasyonu’na sevk edilen Türk domatesinin ortak sağlık denetimi gerçekleştirilecek” ifadelerine yer verildi.

Ajansın Rus basınına verdiği bilgiye göre belirtilen tarihten önce sevk edilecek olan domates denetimi, diğer limanlarda yapıldığı gibi Rosselhoznadzor yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek.

Bu arada Türkiye’den sevk edilen domateslerin önemli bir kısmı Gelencik limanından Rusya’ya giriş yapıyor.

Rusya 1 Mayıs’tan itibaren Türkiye'den yapılan sağlık koşullarına uygun domates ihracatının tamamen serbest bırakıldığını duyurdu. Sevkiyatlar, yürürlükte olan 50 bin tonluk kota çerçevesinde, Rus ve Türk yetkililerin denetimi altında yapılacak.

Rosselhoznadzor’un verilerine göre Türkiye, geçtiğimiz kasımdan bu yana Rusya’ya 17 bin ton domates sevkiyatı gerçekleştirdi.

Rusya, Kasım 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye'den domates ithalatını durdurmuştu. İki ülke ilişkilerinde yaşanan normalleşmenin ardından Rusya söz konusu kısıtlamaları kademeli bir şekilde kaldırmıştı.