Apple hisseleri rekor kırdı

ABD'nin piyasa değeri en yüksek şirketi olan teknoloji devi Apple'ın hisseleri rekor kırdı.

© AP Photo / Ng Han Guan Apple'ın piyasa değeri 22 milyar dolar azaldı

New York borsasında işlem gören Apple'ın hisse başına değeri bugün 184.25 dolara kadar yükselerek, şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Böylece dünü 176.89 dolardan kapatan Apple hisseleri, bugün yüzde 4.1 artış kaydetti.

Ayrıca, Apple'ın piyasa değeri dün 896 milyar dolar iken bugün 37 milyar dolar artışla 933 milyar dolara kadar yükseldi.

Apple'ın hisselerindeki artış, ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın dün akşamki açıklamalarının ardından geldi.

Buffett, Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Berkshire Hathaway firmasının bu yılın ocak-mart döneminde 75 milyon adet Apple hissesi aldığını duyurdu. Firma, geçen sene sonu itibarıyla yaklaşık 165 milyon adet Apple hissesine sahipti.

Berkshire Hathaway'in toplamda yaklaşık 44 milyar dolar değerinde Apple hissesi bulunuyor.